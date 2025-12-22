De ce este limitat accesul fermierilor români pe piața cărnii de porc din România. Consiliul Concurenței caută motivele

Consiliul Concurenței a început un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc, potrivit unui comunicat transmis luni. Autoritatea caută eventuale disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii.

Studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor mici și foarte mici și îngreunează intrarea fermierilor sau procesatorilor pe piața cărnii de porc, susține Consiliul.

Consiliul Concurenței verifică întregul lanț, de la fermă până la raft

Consiliul Concurenței vrea să analizeze și modul în care funcționează industria, în principal caracteristicile acesteia, procesele și criteriile privind certificarea cărnii de porc în scopul comercializării, precum și gradul de integrare al companiilor implicate pe flux.

„Pe fondul creșterii importurilor de carne de porc și al reducerii exporturilor, ne-am propus să identificăm cauzele acestui deficit și obstacolele care limitează accesul fermierilor români la marile lanțuri comerciale. Analizăm întregul lanț, de la fermă, la abator, procesare și până la retail, pentru a stabili ce măsuri pot stimula diversitatea produselor la raft și, implicit, prețuri mai accesibile pentru consumatori”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele autorității de concurență.

La finalul analizei, autoritatea va emite recomandări pentru eliminarea problemelor identificate, iar dacă descoperă încălcări ale legii, va iniția procedurile de sancționare.

Asociația Română a Cărnii: 2025 a fost un an dificil

Pentru industria cărnii de porc, anul 2025 a fost marcat de o presiune financiară fără precedent, generată de un „cocktail” toxic de factori: eliminarea facilităților fiscale, creșterea costurilor operaționale și persistența pestei porcine africane, a declarat, recent, pentru Agerpres, directorul executiv al Asociației Române a Cărnii (ARC), Dana Tănase.

Potrvit reprezentanților sectorului, perspectivele pentru 2026 indică o continuare a acestui trend descendent, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației.

Sectorul strategic al industriei alimentare a pierdut în 2025 facilitățile fiscale ce fuseseră inițial garantate până în 2028. Această schimbare legislativă, coroborată cu majorarea salariului minim brut, a obligat procesatorii să suporte costuri salariale și taxe masive pentru a reține forța de muncă, susține Dana Tănase.

„Dacă ar fi să caracterizăm anul 2025, am putea spune fără ezitare că a fost un an dificil, cu o presiune foarte mare pe bugetele companiilor”, a declarat directorul executiv al Asociației Române a Cărnii. Potrivit acesteia, rezultatele financiare sunt sever afectate de devalorizarea monedei naționale, liberalizarea prețului la energie și scumpirea materiilor prime din import.

Pesta porcină africană, o gaură de sute de milioane de euro

Prezentă în România încă din 2017, pesta porcină africană (PPA) continuă să saboteze balanța comercială a țării, a spus reprezentantul ARC. Din cauza restricțiilor sanitare, România nu poate exporta produse procesate (precum micii sau preparatele crud-uscate) pe piețe cheie precum Marea Britanie sau SUA.

„Apreciem că numai pe relația cu Marea Britanie pierdem aproximativ 100 milioane de euro pe an”, a avertizat Tănase, subliniind că statutul de țară indemnă de PPA pare tot mai greu de atins. Producția internă crește, dar consumul scade.

Potrivit reprezentantului ARC, producția internă de carne de porc a înregistrat un ușor reviriment în primul semestru din 2025, cu o creștere de peste 8% față de perioada similară din 2024, în timp ce importurile au scăzut cu aproximativ 10,5%.

Problema majoră rămâne însă scăderea consumului. „Pe fondul scăderii puterii de cumpărare, consumatorul cumpără în cantitate mică și este foarte atent la preț”, explică reprezentantul ARC.