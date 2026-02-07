De ce s-a prăbușit turnul unei biserici monument istoric din Transilvania. Ministerul Culturii vine cu primele explicații

Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit marți seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive și degradări accelerate care au depășit orice estimare tehnică inițială, conform unui raport cronologic detaliat făcut public sâmbătă de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă.

„La data de 30 ianuarie 2026 s-a finalizat îndepărtarea tencuielilor de pe conturul turnului până la cota superioară a contraforților. În cursul acestei operațiuni s-a constatat că degradarea, fisurarea și calitatea zidăriei de piatră sunt semnificativ mai severe decât estimările rezultate din cercetările anterioare. Executantul a semnalat desprinderi de material litic, fiind dispuse oprirea imediată a îndepărtării tencuielilor, montarea sprijinirilor locale în zona golului de ușă și organizarea unei verificări în prezența tuturor factorilor decizionali, stabilită pentru data de 3 februarie 2026”, se arată în comunicatul menționat, citat de Agerpres.

În aceeași zi, arheologii care desfășurau săpături în nava bisericii au observat scurgeri de praf și fragmente de mortar în încăperea de la parterul turnului, fiind montate folii pentru monitorizarea desprinderilor.

Ulterior au fost semnalate scurgeri de praf și în zona bolții de peste tribuna cu orgă, situație în urma căreia au fost montați martori de sticlă pentru monitorizarea fisurilor, s-a dispus oprirea utilizării clopotelor, informarea preventivă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și solicitarea devierii traficului rutier de mare tonaj din proximitatea bisericii.

Evoluția spre colaps a devenit ireversibilă

„În urma verificărilor efectuate în șantier s-a adoptat soluția implementării unui sistem de eșafodare și sprijinire a părții inferioare a turnului pe fațada vestică exterioară, combinat cu un sistem similar de sprijinire la interior, pentru prevenirea dezvoltării unui posibil scenariu de colaps”, adaugă reprezentanții Ministerului Culturii.

Evoluția spre colaps a devenit ireversibilă în după-amiaza zilei de 3 februarie, când monitorizarea tehnică a indicat o accelerare dramatică a degradărilor, respectiv unul dintre martorii de control interiori s-a desprins din nou, iar fragmente de tencuială au început să cadă de pe intradosul bolții.

În ciuda faptului că la ora 15:00 dirigintele de șantier și echipa de proiectare au solicitat accelerarea montării eșafodajelor pentru prevenirea dezvoltării unui posibil scenariu de colaps, structura a cedat definitiv la mai puțin de trei ore după ultima verificare efectuată la parterul clădirii.

Ministerul Culturii subliniază faptul că săpăturile arheologice recente, desfășurate până în ziua prăbușirii, nu au avut nicio legătură directă cu fundația turnului, ci au fost efectuate exclusiv în nava bisericii și în colateralele de nord și sud, fără realizarea unor excavări la nivelul turnului.

În data de 6 ianuarie, specialiștii Institutului Național al Patrimoniului au realizat scanarea 3D a monumentului pentru finalizarea expertizei tehnice, în timp ce elementele de valoare rămase sunt recuperate din moloz sub supraveghere strictă.

Ministerul Culturii a anunțat că monitorizează în continuare situația și va comunica public rezultatele investigațiilor tehnice și administrative.