Decizie fără precedent a guvernului dintr-o țară lovită de bombardamentele Israelului

Incendiu după un atac aerian israelian care a vizat sediul postului de televiziune Al-Manar, afiliat Hezbollah, în Haret Hreik - o suburbie sudică a Beirutului, pe 3 martie 2026. FOTO: FADEL itani / AFP / Profimedia

Guvernul de la Beirut, capitala Libanului, a luat luni măsura fără precedent de a interzice activitățile militare și din domeniul securității ale Hezbollah, ceea ce a determinat gruparea militantă susținută de Iran să reacționeze vehement la această decizie, scrie AFP.

Informații în timp real despre războiul din Iran și ce se întâmplă în regiune

Hezbollah este reprezentată atât în guvern, cât și în parlamentul din Liban, iar măsura a fost luată la câteva ore după ce gruparea a anunțat că a lansat rachete și drone către Israel, în cursul dimineții de luni, pentru a răzbuna uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei în raidurile aeriane americane și israeliene desfășurate la începutul weekend-ului.

De altfel, Israelul a început să bombardeze suburbiile din sudul Beirutului și zeci de sate din sudul Libanului, promițând că gruparea susținută de Teheran va plăti un „preț greu”.

Potrivit guvernului libanez, bombardamentele desfășurate de Israel au ucis cel puțin 52 de persoane și au rănit cel puțin alți 154 de oameni.

Armata israeliană (IDF) a transmis ulterior că a „finalizat o serie amplă de atacuri asupra țintelor organizației teroriste Hezbollah din sudul Libanului”.

„În cadrul atacurilor, au fost lovite peste 70 de depozite de arme, baze de lansare și lansatoare de rachete”, a afirmat IDF.

În urma unei ședințe de urgență a cabinetului de la Beirut, organizată luni, prim-ministrul Nawaf Salam a declarat: „Statul libanez declară respingerea absolută și fără echivoc din partea sa a oricăror acțiuni militare sau de securitate lansate de pe teritoriul libanez în afara cadrului instituțiilor sale legitime”.

„Acest lucru necesită interzicerea imediată a tuturor activităților militare și de securitate ale Hezbollah, fiind considerate ilegale, și obligarea acesteia să predea armele”, a adăugat premierul libanez.

Ca răspuns, Mohammed Raad, șeful blocului parlamentar al grupării militante, a condamnat „deciziile pripite” ale Beirutului, afirmând că „libanezii se așteptau la o decizie de respingere a agresiunii (israeliene)”.

Salam a ordonat agențiilor militare și din domeniul securității din țară să ia „măsuri imediate” pentru a pune în aplicare decizia cabinetului și pentru a preveni „orice operațiune militară sau lansarea de rachete sau drone de pe teritoriul libanez”.

Ministrul Justiției din Liban, Adel Nassar, a anunțat, într-o postare pe rețeaua de socialilzare X, că autoritățile judiciare au însărcinat „agențiile de securitate să-i aresteze imediat pe cei care au lansat rachetele și pe instigatorii” acestei acțiuni.

O sursă apropiată guvernului libanez a afirmat că doi miniștri din Mișcarea Amal, partidul șiit al Hezbollah, care este un aliat-cheie al organizației paramilitare , precum și un ministru din cabinet care provine chiar din cadrul grupării au aprobat decizia guvernului de la Beirut.

Noile atacuri lansate de Israel asupra pozițiilor Hezbollah din Liban au provocat panică în rândul civililor, care au traficul în Beirut, în contextul în care unii locuitori au fugit folosind mașini și motociclete, luând cu ei tot ce au putut, iar alții și-au exprimat frustrarea.

„Eu și fetița mea suntem în mașină de trei ore și jumătate… pentru ce? De ce? Pentru cine?”, a scris un utilizator, Ali Deeb, pe rețeaua X.

Noi atacuri

Atacurile israeliene au lovit mai multe clădiri aparținând Al-Qard al-Hassan, o firmă din domeniul finanțelor legată de Hezbollah și aflată pe lista de sancțiuni a Washingtonului, în mai multe părți ale țării, în special în sud.

Bombardamentele au avut loc după ce armata israeliană a emis avertismente de evacuare pentru mai multe orașe din sudul și estul Libanului, precum și din suburbiile sudice ale capitalei Beirut.

Aripă armată a Jihadului Islamic Palestinian a anunțat luni că comandantul său din Liban, Adham Adnan al-Othman, a fost ucis în aceste atacuri.

Mai târziu în cursul zilei de luni, jurnaliștii AFP au auzit mai multe explozii puternice în Beirut, iar Agenția Națională de Știri, controlată de stat, a relatat că „avioane de război inamice au lansat noi raiduri asupra suburbiilor sudice”.

Ambasada SUA din Liban și-a reînnoit apelul către cetățenii americani de a părăsi imediat Libanul.

Ministerul Educației a anunțat închiderea școlilor, universităților și instituțiilor de învățământ, marți, din cauza „condițiilor de securitate”.

Autoritățile din Beirut au spus în repetate rânduri că nu doresc să implice țara lor în reaprinderea conflictului din regiune, care a început în weekend după atacul masiv al SUA și Israelului asupra Iranului.

Beirutul a decis în august anul trecut să dezarmeze treptat Hezbollah, după un război de un an cu Israelul, care s-a încheiat cu un armistițiu în noiembrie 2024.

Însă acordul nu a împiedicat Israelul să continue să atace ținte despre care a afirmat că au legătură cu Hezbollah, grupare pe care a acuzat-o că încearcă să se reînarmeze.

Armistițiul este monitorizat de o comisie formată din reprezentanți ai Libanului, Israelului, Statelor Unite, Franței și forțelor de menținere a păcii ale ONU.

Tot luni, premierul Nawaf Salam a solicitat țărilor care garantează armistițiul – SUA și Franța – să „obțină un angajament clar și definitiv din partea israeliană de a înceta toate atacurile asupra întregului teritoriu libanez”.

El a anunțat „disponibilitatea deplină a guvernului de a relua negocierile” cu Israelul, „cu participarea civilă și sub auspiciile internaționale”.