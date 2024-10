Dezvăluiri din interior: de ce a decis Iranul să lanseze atacul surprinzător de puternic cu rachete balistice și cum a reușit Israelul să le intercepteze pe cele mai multe

Salva de rachete a plecat marți seară spre Israel după multe discuții între liderii iranieni, spun oficialii citați de New York Times. A fost un atac în parte surprinzător, cu rachete puternice, care a escaladat conflictul ce destabilizează Orientul Mijlociu de decenii. Dar Israelul, susținut de aliații săi, în principal de SUA, a fost pregătit, folosindu-și scuturile antiaeriene performante pentru a doborî majoritatea proiectilelor, explică Financial Times și CNN.

După zile întregi de dezbateri aprinse la cel mai înalt nivel la Teheran cu privire la răspunsul Iranului la ultimele acțiuni ale Israelului, comandanții militari s-au impus și aproximativ 180 de rachete balistice au fost lansate marți seară începând cu ora locală 19.31.

Israelul a promis imediat un răspuns dur.

Atacul a venit după ce șefii Corpului Gardienilor Revoluției l-au convins pe liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, că aceasta era singura cale de acțiune pentru un Iran care vrea să pară puternic, au dezvăluit trei oficiali americani citați de New York Times.

O declarație oficială a precizat că rachetele au fost lansate în semn de răspuns la asasinarea de către Israel a lui Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, gruparea militantă libaneză susținută de Iran.

Atacul a fost, de asemenea, menit să răzbune asasinarea recentă a liderului politic al Hamas, gruparea militantă din Fâșia Gaza, și a unui comandant iranian de top care se afla cu Nasrallah la momentul respectiv.

Tabăra radicală conservatoare a câștigat

Dar decizia nu a venit imediat. Pentru unii analiști, primele comentarii ale liderilor iranieni, inclusiv ale liderului suprem, sugerau mai degrabă că atacul nu va veni. Președintele Massoud Pezeshkian s-a numărat printre cei care au îndemnat la precauție.

Conservatorii iranieni au atacat însă președintele și guvernul într-o campanie dură pe rețelele sociale și în presa iraniană, afirmând că apelurile lor la reținere sunt echivalente cu trădarea.

Comandanții militari au ajuns la concluzia că este esențial să ofere Israelului un mesaj, pentru a încetini atacurile asupra Hezbollah. Și mai important, au susținut ei, Iranul trebuia să acționeze pentru a demonstra Israelului că nu este slab.

Schimbarea de strategie a Iranului, au mai declarat oficialii americani, a pornit de la un calcul la care au contribuit liderii săi, inclusiv ministrul de externe Abbas Araghchi.

Aceștia au decis că Iranul a calculat greșit atunci când a decis să nu acționeze la uciderea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, în iulie, și la uciderea mai recentă a comandantului iranian de top, generalul Abbas Nilforoushan.

În opinia lor, această reținere a fost înțeleasă greșit, ca slăbiciune. Araghchi a spus altor oficiali că țările occidentale au păcălit Iranul atunci când i-au cerut să dea dovadă de reținere și să permită negocierea unei încetări a focului în Gaza, au declarat cei trei oficiali SUA.

Atacul a arătat clar ce parte a dezbaterii a câștigat, cel puțin pentru moment.

Diferențele majore între atacul de marți și cel din aprilie

Majoritatea celor aproximativ 180 de rachete balistice lansate de Iran au fost interceptate de apărarea antiaeriană a Israelului, cu ajutorul SUA, care și-a activat distrugătoarele navale din regiune.

Unele rachete au atins solul și unele pagube există – și sunt evaluate. Dar informațiile de miercuri dimineață sugerau că nu există victime pe teritoriul israelian.

Dacă acest lucru se va confirma definitiv, ar fi o dovadă remarcabilă a eficacității sistemelor de apărare antiaeriană ale țării și a capacităților militare ale SUA – mai ales că Teheranul a declanșat atacul fără niciun avertisment, scrie Financial Times.

Au existat câteva diferențe importante între ultimul atac cu rachete al Iranului și precedentul atac din aprilie.

În aprilie, Iranul a lansat aproximativ 170 de drone, 30 de rachete de croazieră și mai mult de 120 de rachete balistice. Potrivit armatei israeliene, 99% dintre acestea au fost interceptate, doar câteva rachete balistice aterizând în interiorul țării, unde au provocat pagube minime.

Această rată ridicată de interceptare s-a datorat eforturilor combinate ale SUA și ale aliaților săi, urmăririi traiectoriilor de zbor ale rachetelor de către partenerii americani din regiune și propriei apărări antiaeriene extrem de sofisticate a Israelului.

Foarte important, Teheranul a anunțat atacul din aprilie cu mult timp înainte. În schimb, atacul de marți nu a fost însoțit de vreun avertisment, atât Pentagonul, cât și oficialii iranieni prezenți la ONU la New York declarând că Teheranul nu a anunțat în prealabil SUA sau Israelul.

De asemenea, atacul de marți seară a avut doar rachete balistice. Fabian Hinz, cercetător în cadrul think-tank-ului International Institute for Strategic Studies, a explicat pentru Financial Times că excluderea dronelor ar fi putut face parte dintr-o strategie iraniană deliberată de a reduce timpul de avertizare și de răspuns disponibil pentru apărarea israeliană.

„UAV-urile (vehicule aeriene fără pilot) mai lente – care au nevoie de ore pentru a-și atinge țintele – oferă adversarilor mai mult timp de pregătire în comparație cu rachetele balistice, care ajung în câteva minute”, a spus el.

Ce rachete a folosit Iranul

Experții în armament care au analizat clipurile de la fața locului au declarat pentru CNN că Iranul pare să fi folosit variante ale rachetei balistice Shahab-3.

Shahab-3 este baza pentru toate rachetele balistice iraniene cu rază medie de acțiune care utilizează un propulsor lichid, potrivit lui Patrick Senft, coordonator de cercetare la Armament Research Services (ARES).

Missile Threat Project afirmă că racheta Shahab-3 poate transporta un focos de 760 până la 1.200 de kilograme. Iran Watch afirmă că cele mai noi variante ale Shahab-3, rachetele Ghadr și Emad, au precizii de până la 300 de metri de țintele vizate.

Iranul pare să fi utilizat pentru prima dată în acest atac și racheta sa „hipersonică” Fattah-1, a declarat Hinz, precum și racheta avansată cu propulsie solidă Kheybar Shekan.

Teheranul dispune de mii de rachete balistice și de croazieră cu diferite raze de acțiune, potrivit unui raport din 2021 al Proiectului privind amenințarea cu rachete din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Atacul iranian asupra Israelului. FOTO: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Cifrele exacte pentru fiecare tip de rachetă nu sunt cunoscute. Dar generalul Kenneth McKenzie din Forțele Aeriene ale SUA a declarat Congresului în 2023 că Iranul are „peste 3.000” de rachete balistice, potrivit unui raport din acest an al site-ului Iran Watch de la Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.

Rachetele balistice, care zboară la mare înălțime în spațiul orbital înainte de a se prăbuși pe pământ la viteză supersonică, sunt adesea mai greu de interceptat decât rachetele de croazieră, care zboară la altitudini mai mici.

Ajutor din SUA, Marea Britanie și Iordania

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder, a declarat că două distrugătoare ale marinei americane, USS Bulkeley și USS Cole, au tras aproximativ 12 rachete interceptoare marți seară, contribuind la apărarea Israelului.

John Healey, ministrul britanic al apărării, a declarat că și forțele britanice „și-au jucat rolul în încercarea de a preveni o nouă escaladare în Orientul Mijlociu” – o declarație eliptică care a sugerat că avioanele de vânătoare RAF au interceptat unele rachete iraniene, așa cum au făcut-o în aprilie.

Forțele aeriene ale Iordaniei au interceptat, de asemenea, rachete iraniene în noaptea de marți spre miercuri, a declarat un oficial iordanian, fără să ofere detalii suplimentare.

Cu toate acestea, restul rachetelor par să fi fost interceptate de sistemul stratificat de apărare aeriană al Israelului.

Arrow 2 și 3, praștia lui David

Numai în ultimul an, acesta a trebuit să facă față capacităților iraniene sofisticate – cum ar fi rachetele balistice ghidate cu rază lungă de acțiune – și, la celălalt capăt al spectrului, rachetelor neghidate și cu rază scurtă de acțiune utilizate de grupuri militante precum Hamas din Fâșia Gaza.

Deși este considerat unul dintre cele mai eficiente din lume, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a avertizat adesea că sistemul de apărare antiaeriană ale Israelului „nu este ermetic”.

Stratul exterior al sistemului de apărare, denumit Arrow 2 și 3, este special conceput pentru apărarea împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune, prin interceptarea acestora în afara atmosferei terestre.

Arrow a fost folosit pentru prima dată în mod operațional în timpul actualului război, când a doborât cu succes rachete balistice venite de la rebelii Houthi, gruparea yemenită susținută de Iran. De asemenea, acest scut a contribuit la blocarea atacului din aprilie al Iranului.

Al doilea strat de apărare al Israelului este cunoscut sub numele de „praștia lui David” și are misiunea de a doborî rachete mai grele și rachete balistice tactice, cum ar fi rachetele Scuds, în intervalul 100 km-300 km.

Sistemul, care a intrat în funcțiune în 2017, a avut parte de acțiuni reale doar în ultimul an.

Rachetele sale interceptoare Stunner au lovit mai multe proiectile lansate din Gaza și, de asemenea, ar fi interceptat o rachetă Hezbollah care a fost lansată săptămâna trecută spre Tel Aviv.

Ce este Iron Dome și ce știm despre versiunea sa maritimă

Elementul central al apărării aeriene a Israelului este Iron Dome. Finanțat și dezvoltat împreună cu armata SUA, acesta a fost introdus în 2011 și de atunci a interceptat mii de rachete de artilerie cu rază scurtă de acțiune lansate de Hamas și de alte grupuri militante palestiniene din Gaza.

Sistemul de rachete Iron Dome activat deasupra orașului Tel Aviv / Sursă: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

În timpul conflictului din Gaza din 2021, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că rata de interceptare a proiectilelor trase de Hamas și alți militanți asupra zonelor populate ale țării a fost de 90%.

Analiștii spun că rata ridicată de succes a Iron Dome se datorează în mare parte radarului sofisticat al platformei, care este completat cu capacități suplimentare de inteligență artificială.

Acestea îi permit să distingă în câteva secunde care dintre rachetele ce sosesc, pe o rază de aproximativ 70 de kilometri, sunt susceptibile de a ateriza pe teren deschis și care ar putea lovi civilii sau sau infrastructura militară.

O versiune maritimă a Iron Dome, denumită adesea C-Dome, este de asemenea desfășurată pe corvetele marinei israeliene. Aceasta a doborât cu succes drone de atac lansate asupra activelor israeliene din Marea Roșie de către militanții Houthi și asupra platformelor de gaz din Marea Mediterană lansate de Hezbollah.

„Logica sistemului este că un strat îl susține pe celălalt”, a declarat Yaakov Lappin, un analist israelian în domeniul afacerilor militare.

Unele dintre aceste straturi au putut fi văzute în acțiune marți seară, când imagini video de pe cerul de deasupra Tel Avivului au arătat momentele în care multe dintre rachetele iraniene erau interceptate.