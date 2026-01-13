Dominic Fritz, prima reacție în legătură cu acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu / Apel către PSD

În prima sa reacție publică cu privire la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, liderul USR, Dominic Fritz, vorbește despre „amenințările și intimidările îndreptare împotriva jurnalistei Emilia Șercan” și solicită PSD să „se delimiteze public” de acestea.

Reacția lui Dominic Fritz vine la o zi după publicarea investigației PressOne despre plagiatul ministrului Justiției, Radu Marinescu. Luni, Fritz nu a avut nicio reacție. Până acum, singurii care nu au reacționat la acuzațiile de plagiat ale ministrului Justiției rămân președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Președintele USR spune că într-o democrație jurnaliștii nu sunt subordonați puterii, deci nu trebuie intimidați atunci când își fac meseria: „Nu sunt obligați să fie comozi”.

„Încă sper că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă. În apărarea lui, acuzat de aceleași dezvăluiri de plagiat, unele instituții ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Șercan, iar apoi au mușamalizat dovezile”, a scris pe Facebook Dominic Fritz.

„PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan”

Președintele USR susține că „plagiatul ministrului Justiției este grav”:

„Dar reacția la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie și mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice și atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate și radicalizate de AUR, până la forme de violență verbală inacceptabile”.

„De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan și că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democrația, combate extremismul și apără libertatea jurnaliștilor. Chiar – sau mai ales – atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiției”, a mai scris Fritz pe Facebook.

Luni, în prima reacție publică după dezvăluirile din PressOne, PSD a atacat-o dur pe jurnalista Emilia Șercan și a acuzat o „manevră josnică”: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu

PressOne a publicat luni o investigație de presă, semnată de jurnalista Emilia Șercan, prin care arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu, a reacționat la investigația din PressOne publicată de jurnalista Emilia Șercan în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.