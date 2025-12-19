Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela lui Maduro. „El știe exact ce vreau”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei ţări ambarcaţiuni despre care susţine că transportă droguri şi a impus o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela, ţară căreia preşedintele american i-a cerut să restituie Statelor Unite proprietăţile petroliere naţionalizate cu decenii în urmă, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Nu exclud, nu”, a spus Trump într-un interviu telefonic publicat vineri de NBC News, după ce a fost întrebat despre posibilitatea unui război cu ţara condusă de preşedintele Nicolas Maduro, pe care Statele Unite l-ar dori plecat de la putere.

Trump a ordonat marţi blocarea tuturor petrolierelor „sancţionate” de SUA şi care acostează în Venezuela, la o săptămână după ce Statele Unite au confiscat pur şi simplu o astfel de navă cu tot cu încărcătura sa de petrol.

Astfel de confiscări vor continua, a indicat Trump în acelaşi interviu, dar a a refuzat să confirme dacă scopul final al strategiei sale privind Venezuela este răsturnarea lui Maduro.

„El ştie exact ce vreau”, a spus Trump despre preşedintele Venezuelei, pe care-l acuză că se află de asemenea la conducerea unui cartel al drogurilor. „El ştie mai bine decât oricine”, a insistat preşedintele SUA.

Trump vrea acces la petrolul venezuelean

El a acuzat anterior Venezuela că a deposedat companiile petroliere americane de drepturile dobândite în această ţară şi doreşte restituirea acestora. „Amintiţi-vă că ne-au luat toate drepturile energetice. Ne-au luat tot petrolul nu cu mult timp în urmă. Îl vrem înapoi. L-au luat ilegal (…) Îl vrem înapoi. Ne-au luat drepturile petroliere, deşi există mult petrol acolo, cum de altfel ştiţi, ne-au expulzat companiile şi îl vrem înapoi”, a reclamat Trump, referindu-se la lucruri petrecute cu decenii în urmă.

Industria petrolieră venezueleană a fost naţionalizată la 1 ianuarie 1976, în timpul primei preşedinţii a lui Carlos Andres Perez, iar drepturile de explorare şi exploatare a câmpurilor petroliere ale ţării au fost rezervate companiei de stat Petrołleos de Venezuela (PDVSA).

În 2007, preşedintele venezuelean de atunci, Hugo Chavez, a modificat regulile aplicabile industriei petroliere pentru a obliga companiile străine să devină parteneri minoritari în PDVSA sau să se retragă din Venezuela.

În pofida tensiunilor dintre Washington şi Caracas, compania americană Chevron operează în Venezuela în parteneriat cu PDVSA, datorită unei licenţe prin care Departamentul Trezoreriei SUA o exceptează de la sancţiunile americane impuse sectorului petrolier venezuelean.

Adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a susţinut miercuri că Statele Unite au creat industria petrolieră a Venezuelei şi a descris naţionalizarea acesteia drept „cel mai mare furt de avere şi proprietate americană”.