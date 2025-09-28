Donald Trump pregătește „ceva special” în negocierile de pace în Gaza. Anunț înaintea unei întrevederi cu Netanyahu

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminica aceasta „ceva special, o premieră” în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, informează agenţiile de presă internaţionale, citate de Agerpres.

„Avem o şansă reală de a realiza ceva măreţ în Orientul Mijlociu. Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Vineri, în faţa unor jurnalişti, Donald Trump a declarat deja că se gândeşte la „un acord” cu privire la Fâşia Gaza, după ce prezentase în timpul săptămânii un nou plan de pace mai multor ţări arabe şi musulmane, precum şi lui Benjamin Netanyahu.

„Acesta va fi un acord ce îi va aduce acasă pe ostatici. Va fi un acord care va pune capăt războiului”, promisese preşedintele american.

Potrivit unei surse diplomatice, planul american din 21 de puncte prevede în special un armistiţiu permanent în Fâşia Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi pe teritoriul palestinian, o retragere israeliană, precum şi o viitoare guvernare în Gaza fără Hamas, ale cărui atacuri fără precedent din 7 octombrie 2023 au declanşat războiul.

Potrivit unor media britanice, fostul prim-ministru Tony Blair ar putea juca un rol de prim plan în cadrul unei viitoare autorităţi de tranziţie în Gaza.

De la tribuna ONU, Benjamin Netanyahu a criticat aspru recunoaşterea statului Palestina de către circa zece ţări, printre care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Australia, mai devreme în timpul săptămânii. Crearea unui stat palestinian ar fi „o sinucidere naţională” pentru Israel, a declarat el, promiţând de asemenea „să termine treaba” contra Hamas „pe cât de repede posibil”, într-o Fâşie Gaza distrusă de aproape doi ani de război.

Atacul din 7 octombrie 2023 a dus de partea israeliană la moartea a 1.219 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ stabilit de AFP pe baza datelor oficiale. Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului, 47 mai sunt ţinute în Gaza, dintre care 25 sunt considerate de armata israeliană moarte.

Ofensiva israeliană întreprinsă ca represalii în Fâşia Gaza a făcut 66.025 de morţi, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU.