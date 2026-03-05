Donald Trump susține o ofensivă kurdă în Iran, dar nu promite sprijin aerian

Președintele Donald Trump a declarat, într-un interviu telefonic pentru Reuters, că susține lansarea unei ofensive a kurzilor în Iran.

„Cred că este minunat că vor să facă asta, sunt complet de acord”, a declarat Trump.

Când a fost întrebat dacă Statele Unite ar furniza sau au oferit sprijin aerian pentru o ofensivă kurdă, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune asta”.

Un plan cu susținerea CIA

CIA lucrează pentru a înarma forțele kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran, au declarat pentru CNN mai multe persoane familiarizate cu planul.

În același timp, administrația Trump poartă discuții active cu grupurile de opoziție iraniene și cu liderii kurzi din Irak despre furnizarea de sprijin militar, potrivit surselor CNN.

Grupurile armate kurde iraniene au mii de militanți care operează de-a lungul frontierei dintre Irak și Iran, în principal în regiunea Kurdistan din Irak. Mai multe dintre grupuri s-au exprimat public de la începutul războiului, sugerând o acțiune iminentă și îndemnând forțele militare iraniene să dezerteze. Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat deja că a atacat forțele kurde cu „zeci de drone” în ultimele zile.

Tot marți, președintele Donald Trump a discutat cu președintele Partidului Democrat din Kurdistanul Iranian (KDPI), Mustafa Hijri, potrivit unui înalt oficial kurd iranian. KDPI a fost unul dintre grupurile vizate de IRGC.

Care sunt obiectivele unei campanii kurde

O sursă CNN, familiarizată cu discuțiile, a spus că ideea este ca forțele armate kurde să se lupte cu forțele de securitate iraniene și să le imobilizeze, pentru a facilita ieșirea în stradă a iranienilor neînarmați din marile orașe, fără a fi masacrați din nou, așa cum s-a întâmplat în timpul protestelor din ianuarie.

Un alt oficial american a declarat că kurzii ar putea contribui la semănarea haosului în regiune și la epuizarea resurselor militare ale regimului iranian. Alte idei s-au concentrat asupra posibilității ca kurzii să cucerească și să controleze teritoriul din nordul Iranului, creând astfel o zonă tampon pentru Israel.

„Poporul iranian este în general neînarmat și, dacă serviciile de securitate nu se prăbușesc, le va fi dificil să preia controlul dacă cineva nu îi înarmează”, a declarat pentru CNN analistul de securitate Alex Plitsas, fost oficial de rang înalt al Pentagonului în timpul mandatului lui Barack Obama.

„Cred că SUA speră că acest lucru îi va inspira și pe alții din Iran să facă același lucru”, a adăugat acesta.