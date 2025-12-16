După ce a spus că PSD a încălcat protocolul coaliției, Kelemen Hunor afirmă acum că „nu există niciun risc de rupere” al coaliției

Președintele UDMR a criticat decizia PSD de a vota moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, catalogând decizia „o greșeală”. Mișcarea PSD va fi discutată și miercuri, într-o ședință a coaliției, însă Kelemen Hunor spune că nu sunt totuși motive de îngrijorare privind o eventuală rupere a coaliției.

Kelemen Hunor, liderul UDRM și unul dintre liderii coaliției de guvernare, a declarat marți la Parlament, după ce s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, că PSD a greșit când a decis să voteze „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu.

„Dacă citim strict protocolul de coaliție, acolo scrie: membri coaliției nu vor semna și nu vor vota moțiuni simple și de cenzură. Din acest punct de vedere, ce s-a întâmplat ieri, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală. Dar mai mult nu pot să vă spun fiindcă fiecare își face strategia”, a spus Kelemen Hunor.

Cu o zi în urmă, liderul UDMR a spus că mișcarea PSD este gravă, deoarece dă un semn că „coaliția este nefuncțională”.

„Dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune”

Întrebat acum dacă acest gest îi știrbește autoritatea premierului Bolojan, el a spus că „în niciun caz”. A amintit apoi de o altă situație din 2024, când moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Simonei Bucura Oprescu, atunci ministra Muncii în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, a trecut cu voturile USR. Atunci, însă, USR nu făcea parte din coaliția de guvernare, deci nu a fost încălcat niciun protocol.

„Nu este o obligație pentru premier sau pentru partidul din care provine ministrul să fie retras ministrul. Nici în 2024 cu doamna Bucura nu s-a întâmplat așa ceva și am înțeles că nici de data aceasta nici USR, nici premierul nu se gândesc la o schimbare”, a explicat Hunor.

El a spus și că în ședința de mâine a coaliției vor aborda acest subiect: „Din punctul meu de vedere, așa ne-am comportat noi de fiecare dată, dacă avem nemulțumiri, pentru că apar, discuți în coaliție, încerci să găsești o soluție. Dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune, asta e abordarea mea”.

Liderul UDMR a explicat că nu există sancțiuni în protocolul coaliției, dar că problemele trebuie discutate permanent.

Întrebat dacă faptul că PSD a votat alături de opoziție poate duce la ruperea coaliției, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu. Coaliția merge mai departe. Nu există niciun risc de rupere. Nu trebuie să vă îngrijorați”.

Coaliți are ședință mâine. Prima în aproape o lună

Mâine liderii coaliției se vor întâlni, miercuri, de la ora 14.00, pentru prima oară în ultimele trei săptămâni pentru o ședință. Ei vor continua discuțiile pe subiectele pe care nu au reușit să le finalizeze până acum, unul dintre ele fiind reforma administrației publice, reducerea posturilor cu 10%.

Reforma ar trebui să fie finalizată curând astfel încât legea bugetului pentru anul viitor să fie făcută ținând cont de reducerile de posturi, altfel, va trebui să fie făcută respectând legea actuală.

Ce spune acordul coaliției

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni cu voturile PSD. Au fost 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

Practic, prin acest gest, PSD a încălcat protocolul de coaliție. Mai exact, articolul 19, care spune că: „Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”.

Bolojan nu a comentat încă situația

Până acum, premierul Ilie Bolojan nu a comentat mișcarea PSD.

În același timp, Dominic Fritz, liderul USR, a transmis că ministra Buzoianu va rămâne în funcție și i-a cerut lui Grindeanu să explice de ce a încălcat protocolul.

Într-un mesaj pe Facebook, liderul USR a mai acuzat că miza PSD și AUR a fost de a distrage atenția de la subiectul justiției capturate.