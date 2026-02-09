Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid

Proiect conceptual al unui hotel pe lună prezentat recent de startu-ul GRU Space (imagine ilustrativă), FOTO: JLPPA / Bestimage / Profimedia Images

Elon Musk a declarat duminică faptul că SpaceX și-a schimbat prioritatea către construirea unui „oraș care să crească singur” pe Lună, unul despre care susține că ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani, relatează Reuters.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare „X”, miliardarul în vârstă de 54 de ani a scris că SpaceX, compania sa aerospațială, intenționează în continuare să înceapă implementarea vechii sale ambiții de a construi un oraș pe Marte în următorii 5-7 ani, „dar prioritatea absolută este securizarea viitorului civilizației, iar Luna este mai rapidă”.

Comentariile lui Musk vin după ce The Wall Street Journal a publicat vineri un articol care afirma că SpaceX le-a transmis investitorilor că va prioritiza misiunile către Lună și va încerca o călătorie spre Marte la o dată ulterioară, vizând martie 2027 pentru o aselenizare fără echipaj uman.

Noile sale vin după ce el a susținut inclusiv anul trecut că SpaceX își propune să trimită o misiune fără echipaj uman pe Marte până la sfârșitul lui 2026.

Musk a decis ca SpaceX să cumpere compania sa de AI

Statele Unite se confruntă cu o competiție intensă din partea Chinei în cursa de a readuce oameni pe Lună în acest deceniu. Oamenii nu au mai vizitat suprafața lunară de la misiunea Apollo 17 din 1972.

Săptămâna trecută, Musk a anunțat că SpaceX a achiziționat xAI, compania de inteligență artificială pe care el a fondat-o în 2023, într-o tranzacție care evaluează compania de rachete și sateliți la un trilion (1.000 de miliarde) de dolari, iar compania de AI la 250 de miliarde de dolari.

Unii analiști au descris tranzacția drept o modalitate prin care SpaceX își poate consolida planurile pentru lansarea de centre de date în spațiu – pe care Musk le consideră mai eficiente energetic decât facilitățile terestre -, pe fondul creșterii accelerate a cererii de putere de calcul odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale.

SpaceX speră ca planurile sale de a se lista pe bursă mai târziu în cursul acestui an să atragă până la 50 de miliarde de dolari, ceea ce ar fi cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.

Schimbare de direcție și la Tesla, pentru a reflecta noile ambiții ale miliardarului

Duminică, Musk a redistribuit prima reclamă a SpaceX difuzată la Super Bowl, promovând serviciul Wi-Fi Starlink.

În timp ce Musk reorientează ambițiile SpaceX, el împinge și Tesla într-o nouă direcție.

După ce a construit practic piața globală a vehiculelor electrice, Tesla plănuiește acum să cheltuiască 20 de miliarde de dolari în acest an ca parte a unui efort de pivotare către conducerea autonomă și construirea de roboți.

Pentru a accelera această tranziție, Musk a declarat luna trecută că Tesla va opri producția a două modele auto la fabrica sa din California, pentru a face loc producției roboților umanoizi Optimus.