Emmanuel Macron: Dialogul cu Vladimir Putin trebuie pregătit „între europeni”

Președintele francez Emmanuel Macron în timpul unei întâlniri cu liderii companiilor de inteligență artificială în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi că nu există o urgență în începerea unui dialog cu omologul său rus Vladimir Putin, subliniind importanța unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP, conform Agerpres.

„Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia. „Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem”, a adăugat el.

Președintele francez anunțase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie și-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

Această discuție cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită „între europeni” pentru a putea, „la momentul potrivit, să fim pregătiți”, a fost de părere Macron.

„Ce vrem noi? Vrem garanții de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni”, a completat președintele francez.

El a enumerat, printre priorități, „chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate”.

Emmanuel Macron evocase deja, într-un interviu difuzat marți de mai multe publicații, reluarea dialogului cu președintele rus, pledând ca aceasta să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulți interlocutori”

„Canalele de comunicare sunt necesare”, a afirmat și cancelarul austriac Christian Stocker despre planul preşedintelui francez Emmanuel Macron de a nu delega negocierile către SUA și de a construi o nouă arhitectură de securitate europeană prin reluarea dialogului direct cu Vladimir Putin.

„Dacă Putin este interesat de negocieri, va negocia cu oricine are mandatul”, a afirmat Christian Stocker, devenind astfel vocea europeană care validează public strategia lui Emmanuel Macron.