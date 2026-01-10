Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani. Când trece valul de frig extrem

Vremea continuă să fie deosebit de rece în special în nordul, centrul și estul țării, cu ger în special noaptea și dimineața. Temperaturile vor continua să scadă și mai mult până în 15 ianuarie, spune meteorologul Roxana Bojariu.

Meteorologul ANM a spus, la Antena 3 CNN, că temperaturile cele mai scăzute sunt în nordul Moldovei, chiar și pe timpul zilei.

Potrivit Roxanei Bojariu, sudul țării va fi afectat de un ciclon mediteranean care aduce aer rece.

„Deși în general în țară temperaturile au scăzut peste tot, dar mai ales în nordul Moldovei, în nord, în centru, în vest, ele vor continua să scadă și mai mult și evident că vom avea și ninsori. Sudul țării va fi afectat de un ciclon mediteranean format tot în acest context mare, în care ciclonii nord-atlantici foarte puternici traversează Europa de la vest la est și fac să se activeze și Mediterana, pentru că aduc aer foarte rece dinspre nord până la latitudini mai joase”, a afirmat meteorologul Roxana Bojariu.

Și în București temperaturile continua să scadă și ne așteaptă ninsori, dar și polei.

„Ianuarie ar putea fi cea mai friguroasă lună din ultimii 7 ani, pentru că iarna încă nu s-a terminat. După prima jumătate a săptămânii vitoare însă, lucrurile încep să se liniștească, adică regimul termic își revine. Dacă vorbim de ce se întâmplă în țară, vedem că ninsorile deja au conturat zona Transilvania-Vestului, a Nordului, în general Sud-Vestului, cu strat de zăpadă. Și dacă ne uităm la situația prezentă, avem de-a face deja cu aceste transporturi atmosferice generate de ciclon, atât atlantic, cât și mediteranean, pentru zona noastră de Europă. E o situație foarte dinamică, asta este interesant de spus. Durează cam până la 15 ianuarie și e bine să urmărim toate actualizările de informații”, a mai spus Bojariu.