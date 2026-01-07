EXCLUSIV SURPRIZĂ Fondatorul Altex, Dan Ostahie, cumpără Module Shopping Center

Omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul electro-IT Altex, a cumpărat de la oamenii de afaceri George Teleman, partener al fondului Equest, și Robert Vișoiu, fiul proprietarului Conarg, fostul Module Shopping Center, din Târgoviște, care cuprinde spațiile ocupate acum de Altex și Brico Depot, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

„Tranzacția s-a încheiat după ce a fost obținut avizul Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD). Proiectul a fost configurat de la lansare într-un DIY (Praktiker / Bricostore) și un consumer electronics ( Domo/Altex).

Mai multe detalii pe Profit.ro.