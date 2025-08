Finanțele lansează FIDELIS VII: titluri de stat pe 10 ani denominate în euro

Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 1 august până vineri 8 august, o nouă emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populație, derulată în parteneriat cu „Morning Glory cu Rãzvan Exarhu”, Rock FM și cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină București.



„Lansăm cea de-a șaptea emisiune FIDELIS din 2025, unde avem și o premieră: o tranșă de titluri de stat în euro, cu scadență la 10 ani. În același timp, consolidăm sprijinul pentru donatorii de sânge oferindu-le în continuare condiții speciale la subscrierea titlurilor pe 2 ani în lei și euro, cu dobânzi preferențiale și praguri minime reduse.

Un alt beneficiu al programelor de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, este acela că românii pot deveni finanțatori ai statului, susținând direct proiecte-cheie de investiții, precum cele în infrastructură, sănătate și educație.”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.



FIDELIS continuă să fie o soluție atractivă de economisire pe piața titlurilor de stat, oferind populației un instrument sigur și avantajos. De la lansarea programului, FIDELIS a atras peste 53.4 miliarde lei prin peste 421.000 de subscrieri.



În același timp, un aspect important este sprijinul acordat donãrii de sânge, prin condițiile speciale oferite donatorilor, care primesc un punct procentual în plus la dobândã. Donatorii-investitori au investit peste 3.33 miliarde lei prin 34.698 subscrieri în titlurile de stat FIDELIS, de la începutul parteneriatului cu Rock FM.

Dobânzi speciale și praguri minime de zece ori mai mici pentru donatori

Tranșele dedicate donatorilor de sânge se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei și în euro, cu scadențe la doi ani și dobânzi de 8,20% și 4,10%. De asemenea, un alt beneficiu oferit donatorilor este scãderea de zece ori a pragurilor minime de subscriere, de la 5.000 de lei la 500 lei în limita a 100.000 lei și de 100 euro, cu un plafon maxim de 20.000 euro. Vor beneficia de aceste condiții persoanele care dovedesc cã au donat sânge începând cu 1 martie 2025 .



Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul bãncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Românã, B.R.D. – Groupe Société Générale, Alpha Bank și Tradeville în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

În premieră, titluri de stat în euro cu scadențã la 10 ani

A șaptea ediție a programului de titluri de stat FIDELIS va conține titluri de stat în lei, cu scadențe de 2 ani și 4 ani și 6 ani, cu dobânzi anuale de 7,20%, 7,65% și, respectiv, 7,90% , și titluri de stat în euro, cu scadențe de 2 ani și 5 ani și 10 ani, cu dobânzi anuale de 3,10%, 5,25% și respectiv, 6,50% .





Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Poți retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere.



Ghid pentru cei care vor sã economiseascã prin intermediul Fidelis.

Ce trebuie să știi dacă donezi sânge

Pentru a putea dona sânge trebuie sã îndeplinești următoarele condiții:

· să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

· să fii cetãțean român sau (în cazul strãinilor) să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și sã poți comunica minimal în limba română;

· să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);

· să ai o stare generală fizicã și psihică bună;

· să ai greutatea >/= 50 kg;

· să ai tensiunea arterială sistolică între 10 și 18 mmHg;

· să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

· să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

· să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

· femeile să nu fie: însãrcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;

· rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobinã, glicemie, calciu, trombocite);

· vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibã eczeme sau iritații.



Alte beneficii pentru donatori:

· adeverințã pentru transport, redus cu 50% pe metrou și RATB;

· o zi liberă, plătită, de la muncă, sau adeverință pentru școală/facultate;

· bonuri de masă în valoare de 280 lei, valabile până la sfârșitul anului;

· o dată pe an donatorii pot face un set complet de analize de sânge, gratuit, la Centrul de Transfuzie Sanguinã (la minim 1 lună distanță față de ultima donare).