Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunță că va candida la alegerile parlamentare: „Am fost un ghimpe în coasta lor în PE”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care nu a reușit să câștige un nou mandat în Parlamentul European la alegerile din iunie, a anunțat că va candida pentru un loc de parlamentar la alegerile programate pentru 1 decembrie 2024. El spune că vrea să creeze, împreună cu simpatizanții săi, un program în 10 puncte pentru „o Românie în care fiecare voce contează”.

Vlad Gheorghe spune că lupta continuă, în contextul în care la alegerile din iunie a primit votul a 221.630 de oameni: „Iar eu știu sigur că ați fost mai mulți, cu mult mai mulți”.

„Astăzi fac un pas în față și pornesc pe un drum nou, dar tot alături de voi. Vin în țară, printre voi, în căutare de aliați. Vreau să ne unim forțele: independenți, partide noi, intelectuali, ONG-iști, oameni care au ceva de spus în comunitățile lor și care au făcut-o deja sau vor să înceapă acum”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

„Știu că sunteți dezamăgiți de partidele clasice, de promisiunile lor goale și de corupția care pare să fi pus stăpânire pe întreaga politică românească. Dar dezamăgirea fără o alternativă sănătoasă este degeaba. De aceea cred că e timpul să dăm glas unei noi generații de lideri, care pun valorile și binele comun înaintea intereselor personale”, a adăugat fostul europarlamentar.

„O Românie unde fiecare voce contează”

Vlad Gheorghe spune că, împreună cu oamenii, va stabili „10 puncte care să ne unească și să ne îndrume în călătoria pe care o începem”.

„Vă invit să contribuiți, să-mi scrieți ideile voastre despre o Românie unde fiecare voce contează, unde politica este făcută pentru oameni, nu pentru grupuri de interese”, a scris el.

El spune că drumul spre a obține un mandat în Parlamentul României nu va fi unul ușor, pentru că „sunt multe forțe care ar prefera să rămânem dezbinați, pe margine, să nu ne implicăm”.

„Dar acesta nu este doar un drum, ci și o luptă, una pe care am dus-o deja și știu cum s-o câștig. Am fost un ghimpe în coasta lor în Parlamentul European și o să fiu și în Parlamentul României, numai că acum e important să fim mult mai mulți. De data aceasta, principala mea grijă este să limităm furtul la vot. Asta va fi una dintre prioritățile noastre, și de aceea trebuie să fim cât mai mulți, pentru a nu mai putea nimeni să ne fure sau să ne închidă gura”, a mai scris Vlad Gheorghe.

Vlad Gheorghe (39 de ani) a fost ales europarlamentar în 2019, pe listele USR. El a decis să demisioneze din USR în februarie 2024, moment în care a atacat dur conducerea partidului de la acea vreme. El a candidat independent la alegerile europarlamentare din iunie, însă ar mai fi avut nevoie de încă 50.000 de voturi pentru a obține un nou mandat în Parlamentul European.

În perioada 2017-2020 a fost consilier în Camera Deputaților, unde, printre altele, „îi ajuta pe parlamentarii USR să atace la Curtea Constituțională anumite legi”, conform Recorder.