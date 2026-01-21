VIDEO Gafă a președintelui Donald Trump în timpul discursului de la Davos. A vorbit despre Islanda, deși se referea la Groenlanda

Președintele american Donald Trump a folosit numele unei alte țări nordice, Islanda, când părea că se referă la Groenlanda – insula arctică pe care încearcă să o anexeze – în patru ocazii separate în timpul discursului său susținut miercuri la Davos, în Elveția, scrie CNN.

La un moment dat, el a spus că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”.

Mai târziu, liderul american a spus că Alianța Nord-Atlantică „nu a fost acolo pentru noi, în Islanda”.

Referindu-se la scăderile generalizate de pe bursă, înregistrate marți și alimentate de temerile privind ruperea legăturilor transatlantice, Trump a spus că „bursa a înregistrat ieri prima scădere din cauza Islandei”.

„Deci Islanda ne-a costat deja o mulțime de bani”, a susținut liderul de la Casa Albă.

În mod evident, insula pe care Trump încearcă să o preia este Groenlanda, un teritoriu autonom care aparține Regatului Danemarcei, nu Islanda, care este o națiune independentă.

Trump ar fi putut avea în minte gheața arctică din cele două zone, având în vedere unele dintre descrierile lui de până acum despre insula daneză.

„O bucată mare de gheață în mijlocul oceanului” este modul în care a descris Groenlanda la un moment dat.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, iar ei nu ne-o dau”, s-a plâns președintele american.

Anunțul despre Groenlanda

Trump a promis miercuri, în lungul său discurs de la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda.

„Lumea a crezut că voi folosi forța. Nu am nevoie să folosesc forța. Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”, a spus Trump, referindu-se la amenințarea lui de a anexa teritoriul autonom danez pe care dorește să-l plaseze sub control american.

Dar el a susținut în același timp că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” și a acuzat Danemarca de „nerecunoștință”.

„Orice aliat din NATO are obligația să-și poată apăra propriul teritoriu. Și este un adevăr că nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să apere Groenlanda, cu excepția Statelor Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât își imaginează lumea”, a continuat Trump, citat de Reuters și AFP.

El a reproșat anterior Danemarcei că ar neglija securitatea regiunii arctice în fața a ceea ce a descris drept amenințări din partea Rusiei și Chinei în această regiune strategică, motivându-și astfel intenția de anexare a Groenlandei.

Trump a mai susținut că prezența militară americană stabilită pe această insulă încă din perioada Războiului Rece nu mai este suficientă.

Totuși, sinceritatea acestor afirmații ar putea fi pusă sub semnul întrebării, întrucât Groenlanda este bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, esențiale pentru tehnologiile avansate și pentru industria militară și față de care Trump și-a manifestat mult interesul de când a revenit la Casa Albă în urmă cu un an, notează Agerpres.