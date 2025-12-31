GDPR România: Decathlon, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii

Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon în România, a fost amendată cu echivalentul a 10.000 de euro, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce platforma informatică a companiei a fost atacată cibernetic de hackeri, care au accesat date personale ale clienților.

