Sari direct la conținut
StartupCafe

GDPR România: Decathlon, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii

  • StartupCafe
HotNews.ro
GDPR România: Decathlon, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii

Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon în România, a fost amendată cu echivalentul a 10.000 de euro, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce platforma informatică a companiei a fost atacată cibernetic de hackeri, care au accesat date personale ale clienților.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro