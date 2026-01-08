Ghișeul.ro funcționează cu întreruperi pentru a 8-a zi la rând. Explicațiile Autorității pentru Digitalizarea României

Românii care au încercat să-și vadă ori să-și plătească online taxele și impozitele prin Ghiseul.ro au avut probleme de accesare a datelor din platformă și joi, 8 ianuarie. „Error code: 500 internal Server Error” este mesajul care mai apare uneori la accesarea platformei. „Nu este un atac. Asta este eroarea care apare când sunt mulți utilizatori în același timp”, susține Dragoș Vlad, președintele ADR, care spune că traficul a crescut de 10 ori.

Plata online cu cardul prin Ghișeul.ro întâmpină probleme și joi, 8 ianuarie, inclusiv în București, la accesarea platformei IT de pe desktop.

„Error code: 500 Internal Server Error” – The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments” este mesajul care apare când vrei să accesezi platforma.

Dacă tastezi butonul „Try again” reușești să intri în cont și să vizualizezi taxele și impozitele ori să ți le plătești, deși e posibil ca eroarea să mai apară totuși.

Șeful ADR: „Traficul a crescut de 10 ori. Lumea intră să-și vadă noile taxe”

Contactat de HotNews.ro, Dragoș Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), autoritatea care gestionează Ghișeul.ro, susține că problemele de funcționare sunt generate de numărul mare accesări simultane ale platformei.

„Sunt mulți care accesează. Asta este eroarea care apare când sunt mulți utilizatori în același timp. Noi am făcut o filtrare pentru a proteja sistemul de atacuri. Dacă se da de multe ori ‘refresh’ aceste comenzi sunt asociate cu o mașină, nu cu un om”, a precizat Dragoș Vlad, președintele ADR.

Într-adevăr, cine tastează www.ghiseul.ro va fi întâmpinat la început de un filtru prin care se verifică dacă platforma este accesată de un om.

După bifarea butonului „verify you are human”, platforma poate fi accesată însă după introducerea datelor de autentifacare (user și parolă) apare eroarea mai sus menționată.



Președintele Dragoș Vlad spune că acest lucru se întâmplă din cauza volumului de trafic care este mai mare decât în alți ani.

„Știrea că s-au mărit taxele și faptul că lumea vrea să vadă a creat creșterea aceasta. Traficul a crescut de 10 ori. Lumea intră să-și vadă noile taxe”, afirmă președintele autorității.

Dragoș Vlad susține că „sistemul a funcționat și funcționează” și că „sunt probleme la anumite primării care într-adevăr acum își revizuiesc cuantumul impozitelor”.

Acesta a subliniat că „din punct de vedere calendaristic este a 8 zi din an, dar astăzi este prima zi în care a început lucrul efectiv în Direcțiile de taxe si impozite locale din primării. Abia de astăzi se fac verificări tehnice că datele sunt actualizate în cazul unde primăriile și-au aprobat noile valori. Mai sunt primarii care nu au făcut încă acest lucru”.

„Problemele nu sunt cauzate de un atac, ci doar de multe conexiuni în același timp. Angajații din primării s-a întors la birou și lucrează. Primăriile sunt în plin proces de actualizare, cele care nu și-au actualizat datele. Am vorbit și cu colegii de la Finanțe cu ANAF și funcționează conexiunile între Ghișeul.ro și serviciile acestor instituții”, a declarat Dragoș Vlad.

150.000 de noi utilizatori în Ghișeul.ro

Pe de altă parte, președintele ADR a mai precizat că „traficul este rezonabil”.

„Azi până în a 8-a zi s-au făcut peste 90.000 de tranzacții, deci undeva o medie de peste 10.000 pe zi în cele 8 zile. Valorile sunt mari, zeci de milioane de euro colectați deja, și cifra care pe mine personal mă surprinde plăcut este ca 150.000 de utilizatori noi și-au făcut cont în perioada asta”, a menționat președintele ADR.

Întrebat de HotNews.ro când estimează că nu vor mai fi probleme în Ghișeul.ro, președintele ADR a spus că „în jurul datei de 15-20 ianuarie când primăriile își vor regla informațiile și se vor vedea toate valorile”.

Unii cetățeni s-au trezit cu taxele mărite de două ori în două zile

Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 s-au plâns în aceste zile că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Ei au văzut o sumă afișată în aplicația Ghișeul.ro, iar a doua zi o altă sumă.

Și asta după ce anumite taxe s-au scumpit la 1 ianuarie față de anul trecut. Oamenii au reclamat că au văzut anumite sume afișate, iar peste noapte acestea au crescut din nou.

„La mine a crescut de la 876 la 1025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”, a comentat un internaut pe grupul de Facebook Cartierul Colentina. „Aseară 442 lei, în seara asta 680 lei. Aștept cu nerăbdare sa vad ce suma mai apare mâine”, a scris un altul.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Sector 2 după ce mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 s-au plâns că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă”, a transmis miercuri primarul sectorului 2, Rareș Hopincă, într-un mesaj pe Facebook în care cere scuze celor afectați.

„Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp”, continuă Hopincă.

Primarul Sectorului 2 afirmă că „procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope”. Anterior, Primăria Sectorului 2 a transmis că „Sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an”.

Despre diferențele sesizare de cătățeni, Primăria afirma că „calcularea taxelor și impozitelor s-a făcut în perioada 1-6 ianuarie”, iar „în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghiseul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026)”.