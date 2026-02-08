Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei”

Premierul italian Giorgia Meloni, în timpul conferinței sale anuale de presă de la Roma, pe 9 ianuarie 2025. FOTO: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Premierul italian Giorgia Meloni i-a catalogat pe protestatarii anti-olimpiadă ca fiind „dușmani ai Italiei” după violențele care au avut loc la o demonstrație la Milano sâmbătă seara și atacurile asupra rețelei feroviare naționale, informează Reuters.

Incidentele s-au produs în prima zi de competiție a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, pe care Milano, capitala financiară a Italiei, le găzduiește împreună cu orașul alpin Cortina d’Ampezzo.

Meloni a lăudat miile de italieni care, potrivit ei, lucrează pentru ca JO să se desfășoare fără probleme și să prezinte o imagine pozitivă a Italiei.

„Apoi, sunt cei care sunt dușmani ai Italiei și ai italienilor, manifestând „împotriva Jocurilor Olimpice” și asigurându-se că aceste imagini sunt difuzate pe ecranele televizoarelor din întreaga lume. După ce alții au tăiat cablurile feroviare pentru a împiedica plecarea trenurilor”, a scris premierul, duminică, pe Instagram.

Un grup de aproximativ 100 de protestatari au aruncat petarde, fumigene și sticle către polițiști după ce s-au separat de grupul principal al demonstrației din Milano.

Aproximativ 10.000 de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva costurilor locuințelor și a problemelor de mediu legate de Jocurile Olimpice.

Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a restabili ordinea și a reținut șase persoane.

Tot sâmbătă, autoritățile au declarat că sabotori au deteriorat infrastructura feroviară în apropierea orașului Bologna, din nordul Italiei, perturbând circulația trenurilor.

Poliția a anunțat trei incidente separate în locații diferite, care au cauzat întârzieri de până la 2 ore și jumătate pentru serviciile de mare viteză, interurbane și regionale. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru pagubele produse.

„Încă o dată, solidaritate cu poliția, cu orașul Milano și cu toți cei care vor vedea munca lor subminată de aceste bande de criminali”, a adăugat Meloni, care conduce o coaliție de dreapta.

Poliția italiană a primit puteri sporite după violențele de weekendul trecut, în timpul unei manifestații a extremei stângi în orașul Torino, în care peste 100 de polițiști au fost răniți.