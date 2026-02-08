FOTO Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției

Mai multe persoane au fost arestate sâmbătă la Milano, după un protest violent anti-Olimpiadă și împotriva costului vieții la care au participat mii de oameni. În paralel, rețeaua feroviară din nordul Italiei a fost ținta unor atacuri suspecte de sabotaj, provocând întârzieri masive chiar în prima zi a Jocurilor, potrivit BBC.

Șase persoane au fost reținute de forțele de ordine după ce demonstrația de la Milano, care a început pașnic, a degenerat în violențe. Un grup de manifestanți a atacat poliția cu pietre și torțe, moment în care autoritățile au intervenit utilizând tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.

Incidentele de sâmbătă au loc după ce guvernul a înăsprit joi legile privind protestele, permițând reținerea preventivă timp de 12 ore. Măsura a fost accelerată în urma violențelor de weekendul trecut de la Torino, unde peste 100 de polițiști au fost răniți.

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, i-a descris pe cei implicați în confruntările din Milano drept „criminali” și a spus că este mândru de promovarea noului pachet de măsuri de securitate care „va permite intervenții și mai eficiente împotriva huliganilor și criminalilor”.

În paralel cu tensiunile din orașul gazdă, autoritățile investighează un presupus sabotaj asupra rețelei feroviare din nordul Italiei. Haosul s-a instalat după ce un incendiu a afectat infrastructura între Bologna și Veneția. Ulterior, poliția a găsit cabluri tăiate și un dispozitiv exploziv rudimentar lăsat lângă o linie ferată.

Jocurile Olimpice „nu mai sunt sustenabile”

Deși mii de oameni au mărșăluit pașnic prin Milano, mulți și-au exprimat nemulțumirea față de viitorul competiției. Francesca Missana, una dintre participante, a explicat pentru agenția AFP că Jocurile Olimpice „nu mai sunt sustenabile din punct de vedere ecologic sau social”, afirmând că timpul acestui model de organizare a expirat.

„Aceste Jocuri au fost promovate ca fiind sustenabile și neutre din punct de vedere al costurilor”, a declarat pentru AFP organizatorul protestului, Alberto di Monte. El a adăugat că, deoarece Jocurile s-au desfășurat în mai multe locații, s-au cheltuit miliarde pe drumuri în loc să se protejeze munții.

Ministerul Transporturilor a descris aceste incidente ca fiind „suspecte de sabotaj”. Oficialii au adăugat că atacurile reflectă actele de vandalism de la începutul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024.

„Aceste acțiuni de o gravitate fără precedent nu afectează în niciun fel imaginea Italiei în lume, o imagine pe care Jocurile Olimpice o vor face și mai convingătoare”, a declarat sâmbătă Salvini.

Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară până pe 22 februarie în mai multe locații, de la Milano la stațiunea Cortina d’Ampezzo, regiunile Dolomite din Predazzo și Tesero și stațiunile alpine Livigno și Bormio.