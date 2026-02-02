Guvernul Greciei ia la țintă locurile de muncă „pe viață” de la stat și propune o schimbare a Constituției

Protest al unor angajați din sectorul public al Greciei (imagine ilustrativă), FOTO: Petros Giannakouris / AP / Profimedia

Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei, a propus luni revizuirea imunității legale a miniștrilor și a „locurilor de muncă garantate pe viață” pentru angajații din sectorul public, într-un efort de a recâștiga încrederea alegătorilor după un scandal de corupție și de a construi sprijin politic înaintea alegerilor naționale din 2027, transmite Reuters.

Guvernul de centru-dreapta al lui Mitsotakis rămâne în frunte în sondajele de opinie, dar a fost zguduit de un scandal de corupție în care unii fermieri, ajutați de funcționari publici, au falsificat acte de proprietate asupra terenurilor pentru a obține subvenții. Schema a fost dezvăluită anul trecut de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, iar parlamentul de la Atena analizează în prezent cazul.

Grecii au fost de asemenea revoltați de modul în care guvernul a gestionat accidentul feroviar din 2023, soldat cu 57 de morți, cel mai grav din istoria țării. Acesta a declanșat cele mai mari proteste de masă din Grecia de la criza datoriilor suverane, care a durat un deceniu și a afectat grav economia. În pofida protestelor și a nemulțumirii publice, partidul Noua Democrație condus de Mitstotsakis a câștigat detașat alegerile parlamentare organizate de Grecia la doar 3 luni după accident.

Un proces urmează să înceapă luna viitoare, iar protestatarii cer asumarea completă a responsabilității politice.

În Grecia, doar parlamentul poate investiga miniștri sau poate ridica imunitatea parlamentarilor, potrivit Constituției din 1975, revizuită de patru ori.

Premierul Greciei spune că e necesară modificarea Constituției, dar acest lucru nu va fi simplu

„Lumea anului 2026 este diferită și ridică noi provocări”, a declarat Mitsotakis într-o scrisoare adresată celor 156 de deputați ai săi din parlamentul de 300 de locuri, precum și într-un discurs televizat separat. „Momentul este potrivit pentru o revizuire constituțională curajoasă, orientată către o democrație funcțională”.

Pentru a face administrația publică mai eficientă, Mitsotakis a sugerat că și siguranța locului de muncă pe viață, de care se bucură angajații statului de mai bine de un secol, ar trebui revizuită, pentru a combate rezultatele slabe.

Constituția trebuie, de asemenea, să răspundă provocărilor moderne, inclusiv inteligenței artificiale, locuințelor accesibile, crizei climatice, stabilității fiscale și unui sistem judiciar lent, a mai spus el, fără a propune măsuri concrete.

Mitsotakis și partidul său au ajuns la putere în 2019 și au fost realeși în 2023 pentru un nou mandat de patru ani.

Pentru ca modificările propuse să intre în vigoare, este necesară aprobarea a două parlamente succesive, iar o majoritate calificată de 180 de deputați este obligatorie în cel puțin unul dintre cele două voturi.