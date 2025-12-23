Guvernul scoate aproape 3,3 miliarde de lei de la fondul de rezervă / Cine primește banii

Guvernul a introdus pe ordinea ședinței desfășurate marți seara, la Palatul Victoria, mai multe hotărâri de Guvern privind suplimentarea bugetelor unor ministere cu bani din fondul de rezervă bugetară. Alocarea unor sume mari din fondul de rezervă este o practică obișnuită a Guvernului, la final de an. Toate guvernele au alimentat, astfel, bugetele unor ministere sau primării care au rămas fără bani, la sfârșit de an, pentru plăți urgente.

În total, sumele prevăzute în hotărârile aflate pe masa Guvernului se ridică la aproape 3,3 miliarde de lei.

De ce primește Ministerul Mediului peste 300 milioane lei

Ministerului Energiei primește 473 milioane lei, credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară, pentru returnarea unui ajutor de stat acordat Complexului Energetic Oltenia.

Ministerul Mediului primește 203 milioane lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din fondul de rezervă. Motivul invocat este că Ministerul Mediului nu dispune de fonduri

suficiente pentru a asigura plata serviciilor silvice asigurate de către ocoalele silvice nominalizate pentru proprietarii de fond forestier cu suprafețe de maxim 30 ha și pentru plata compensațiilor aferente proprietarilor de fond forestier care au restricții în recoltarea masei lemnoase.

Ministerul Mediului mai primește încă 101 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria Herghelia Naţională.

Și Societatea Română de Radiodifuziune a rămas fără bani, la final de an

Ministerul Sănătății primește 1,9 miliarde lei pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter medical și a cheltuielilor cu concedii medicale și indemnizatii de asigurări sociale de sănătate.”

Ministerul Apărării Naționale primește 300 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, pentru plata obligațiilor din contractele încheiate pentru achiziții de echipamente militare și asigurării finanțării proiectelor de infrastructură militară

Societatea Română de Radiodifuziune primește 6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor curente.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației primește 200 milioane lei pentru finanțarea Programului național de construcții de interes public sau social

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor primește 101 milioane lei pentru achitarea unor plăți restante în ceea ce privește activitățile și acțiunile desfășurate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți.