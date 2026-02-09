Ilie Bolojan răspunde Liei Savonea, la acuzațiile de ingerință în activitatea Curții Constituționale: „Se vor căuta responsabili”

După ce șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, l-a acuzat de presiuni și ingerințe în activitatea Curții Constituționale prin scrisoarea trimisă judecătorilor privind riscul amânării deciziei pentru pensiile speciale, premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că scrisoarea sa a fost menită să prezinte CCR toate datele de care trebuie să țină seama.

„Mi s-a părut de bun simț ca instanța constituțională să aibă toate datele. Nu e vorba de presiune, nu le-am cerut să dea o sentință sau alta. Când vom pierde banii din PNRR, 231 de milioane de euro, se vor căuta resposabili”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că scrisoarea a fost doar un avertisment în ce privește întârzierea unei decizii privind pensiile speciale ale magistraților.

De asemenea, el a invocat că sistemul de pensionare al magistraților este pereput de români „ca o mare nedreptate”. Corectarea acestuia este o condiție pentru ca guvernanții să câștige încrederea românilor.

Ce conține scrisoarea lui Bolojan

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis vineri președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care îi spune că România depinde de decizia CCR din 11 februarie pentru a mai avea șanse să primească cele 231 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistrațiloe din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisia Europeană consideră acum că jalonul este neîndeplinit, dar așteaptă decizia CCR pe proiectul Guvernului care reduce pensiile magistraților și le crește vârsta de la care se pot pensiona.

Bolojan spune, în documentul transmis către CCR, că ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a fost informat, în 30 ianuarie, că „pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul 215 (n.r. – privind reforma pensiilor magistraților), având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro”.

„Totuși, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informații public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autoritățile române”, conform scrisorii transmise de Bolojan către șefa CCR.

Reacția Liei Savonea

Într-un comunicat de presă numit „Apel către primul ministru pentru respectarea statului de drept și a independenței justiției” și semnat de Lia Savonea, șefa instanței supremă își exprimă „îngrijorarea serioasă” față de conținutul și semnificația scrisorii trimise de Ilie Bolojan președintei CCR, Simina Tănăsescu.

Savonea susține că „avertizarea” privind pierderea unor fonduri europene, dar și cererea ca instanța să țină cont de consecințe financiare „reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”.

Lia Savonea adaugă și că argumentul potrivit căruia constatarea neconstituționalității proiectului de lege privind pensiile magistraților ar conduce automat la pierderea unor fonduri din PNRR este, „din punct de vedere juridic, inexact”.

„Condiționalitățile asumate de România în cadrul PNRR în materia pensiilor de serviciu au fost deja abordate prin legislația adoptată anterior, iar legătura directă și exclusivă dintre sumele invocate și proiectul de lege supus controlului de constituționalitate nu este susținută de cadrul normativ european aplicabil”, mai spune Savonea în comunicatul citat.

Prima replică de la Palatul Victoria

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a transmis, vineri, că premierul nu a cerut un anumit verdict și nu a formulat avertismente, ci a prezentat „o situație de fapt”.

„Premierul nu a făcut niciun fel de presiuni asupra CCR, nu a formulat avertismente, cu atât mai puțin nu a cerut un anumit verdict. A prezentat o situație de fapt, plecând de la principiul că o instanță trebuie să fie pe deplin informată atunci când formulează o decizie”, a declarat Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului a mai spus că un demers similar a fost făcut anterior chiar de Lia Savonea, care a transmis Curții Constituționale o expertiză privind evoluția pensiilor magistraților.

„Este ceea ce a considerat necesar și doamna Lia Savonea când a trimis CCR o expertiză privind perspectiva evoluției pensiilor magistraților, extrem de discutabilă sub aspectul acurateții însă”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului.