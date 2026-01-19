Sari direct la conținut
FOTO Imagini dramatice de la accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, în Spania / „S-a simțit ca un cutremur”

HotNews.ro
FOTO Imagini dramatice de la accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, în Spania / „S-a simțit ca un cutremur”
Imagini de la locul unde a avut loc tragedia. Foto: captură video Garda Civilă spaniolă

O tragedie feroviară fără precedent a zguduit Spania în cursul zilei de duminică, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în apropiere de Cordoba. Imaginile surprinse la locul dezastrului de la Adamuz arată amploarea coliziunii dintre cele două garnituri, care a lăsat în urmă cel puțin 39 de morți și sute de răniți.

Coliziunea a avut loc duminică seară, în dreptul localității Adamuz. Un tren operat de compania privată Iryo, care circula pe ruta Malaga-Madrid, a deraiat și a pătruns pe firul opus de mers, lovind frontal o garnitură Renfe ce se îndrepta spre Huelva.

Forța impactului a fost atât de mare încât primele vagoane ale ambelor trenuri au fost pulverizate, resturile metalice fiind împrăștiate pe o rază de câteva sute de metri.

„S-a simțit ca un cutremur, urmat de o explozie de scântei și un zgomot asurzitor de metal zdrobit”, a declarat unul dintre pasagerii care au reușit să se salveze.

Garda Civilă a publicat imagini de la locul unde a avut loc tragedia. În ele se văd agenții care caută dovezi ce pot ajuta la identificarea victimelor și la investigarea accidentului feroviar.

Fotografiile realizate din elicopterul Gărzii Civile arată de sus amploarea dezastrului: vagoane de mare viteză distruse complet și aruncate de pe șine în câmpul de lângă Adamuz.

Cauza accidentului este necunoscută, dar ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”, menționând că s-a produs pe o porțiune de cale ferată plană, care fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.

