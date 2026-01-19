FOTO Imagini dramatice de la accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, în Spania / „S-a simțit ca un cutremur”

Imagini de la locul unde a avut loc tragedia. Foto: captură video Garda Civilă spaniolă

O tragedie feroviară fără precedent a zguduit Spania în cursul zilei de duminică, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în apropiere de Cordoba. Imaginile surprinse la locul dezastrului de la Adamuz arată amploarea coliziunii dintre cele două garnituri, care a lăsat în urmă cel puțin 39 de morți și sute de răniți.

Coliziunea a avut loc duminică seară, în dreptul localității Adamuz. Un tren operat de compania privată Iryo, care circula pe ruta Malaga-Madrid, a deraiat și a pătruns pe firul opus de mers, lovind frontal o garnitură Renfe ce se îndrepta spre Huelva.

Forța impactului a fost atât de mare încât primele vagoane ale ambelor trenuri au fost pulverizate, resturile metalice fiind împrăștiate pe o rază de câteva sute de metri.

„S-a simțit ca un cutremur, urmat de o explozie de scântei și un zgomot asurzitor de metal zdrobit”, a declarat unul dintre pasagerii care au reușit să se salveze.

Garda Civilă a publicat imagini de la locul unde a avut loc tragedia. În ele se văd agenții care caută dovezi ce pot ajuta la identificarea victimelor și la investigarea accidentului feroviar.

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/UbOTMTbkF2 pic.twitter.com/roi4iTXs3R — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Fotografiile realizate din elicopterul Gărzii Civile arată de sus amploarea dezastrului: vagoane de mare viteză distruse complet și aruncate de pe șine în câmpul de lângă Adamuz.

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Cauza accidentului este necunoscută, dar ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, l-a calificat drept un accident „cu adevărat ciudat”, menționând că s-a produs pe o porțiune de cale ferată plană, care fusese reabilitată în luna mai, conform El Pais.