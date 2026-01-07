„Imigranți AI”. De ce spune șeful Nvidia că robotica va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge

Directorul gigantului producător de cipuri Nvidia, Jensen Huang, a afirmat marți că revoluția din robotică va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge, estimând că lumea are nevoie de roboți pe care i-a calificat drept „imigranți IA” destinați să suplinească o penurie mondială de forță de muncă, transmite AFP.

Întrebat despre îngrijorările legate de înlocuirea lucrătorilor umani cu mașini, directorul liderului mondial în domeniul cipurilor pentru inteligență artificială a afirmat că se va întâmpla așa ceva, dimpotrivă.

„Prezența roboților va crea locuri de muncă”, a spus el, foarte încrezător, în fața a 200 de jurnaliști cu care s-a întâlnit timp de o oră și jumătate într-unul dintre hotelurile de lux din Las Vegas, în marja târgului tehnologic CES.

„Revoluția robotică” va compensa pierderile de forță de muncă cauzate de îmbătrânirea și declinul populației, stimulând astfel productivitatea, potrivit lui Jensen Huang, ale cărui discursuri sunt cele mai populare la târgul care găzduiește 130.000 de participanți până vineri.

„Acest lucru va stimula creșterea economică, iar când economia crește, angajăm mai mulți oameni”, a susținut el, îmbrăcat în jacheta sa emblematică din piele.

Directorul celei mai valoroase companii din lume (aproximativ 4.500 de miliarde de dolari) a estimat că lipsa forței de muncă nu se ridică la „mii, ci la zeci de milioane de oameni” din cauza declinului demografic.

„Avem nevoie de mai mulți „imigranți IA” care să ne ajute în fabrici și să facă genul de muncă pe care noi decidem să nu o mai facem”, a declarat Jensen Huang, foarte optimist în privința calendarului.

Un jurnalist, sceptic după ce a văzut capacitățile „rudimentare” ale roboților prezentați la Las Vegas, l-a întrebat dacă roboții cu capacități „la nivel uman” vor apărea „anul viitor”.

„Anul acesta, anul acesta!”, l-a corectat încrezător Jensen Huang, „pentru că știu cât de repede evoluează tehnologia”.

Pentru a construi aceste sisteme robotice, Nvidia intenționează să se poziționeze ca furnizor incontestabil de „IA fizică”, furnizând atât „computerul de antrenament”, „computerul de simulare”, cât și computerul încorporat în mașină, „creierul robotului”, a explicat el.