În culisele costumelor la comandă: Ce promite croitoria made-to-measure de la Viggo Tailoring?

În ultimii ani, cererea pentru costume la comandă a crescut spectaculos. Bărbații care caută o potrivire perfectă și un stil personalizat se îndreaptă către showroom-ul Viggo Tailoring, situat în reședința istorică a pictorului Gheorghe Petrașcu de la Piața Romană, București. Aici, un consilier vestimentar profesionist se ocupă de fiecare client, înțelegând cerințele sale specifice și stilul personal, pregătind scena pentru o experiență sartorială transformatoare.

Acest fenomen este în plină expansiune și în 2024. „Credem că cererea pentru costumele din colecția la comandă a crescut atât de mult pentru că, în multe cazuri, prețurile pentru articolele ready-to-wear au crescut. Pentru o sumă nu mult mai mare, poți avea ceva făcut pentru tine, și ești singura persoană care deține acea piesă vestimentară.” explică Cătălina Pîrvu, director de vânzări Viggo Tailoring.

Prima experiență cu costumele made to measure

Desigur, mulți dintre clienții principali sunt cei care au nevoie de un costum în mediul business – însă pentru cei mai mulți, primul costum la comandă este pentru o ocazie specială, cum ar fi costumul lor de mire – după care descoperă cum pot aduce acest stil și în viața lor de zi cu zi, mai ales cea profesională.

Constantin Radu, unul din clienții Viggo Tailoring, a început să colecționeze piese made to measure acum 10 ani. „Pentru mine, o perioadă lungă de timp, a părut un serviciu inaccesibil, rezervat doar vedetelor și oamenilor de afaceri. Am început să mă simt suficient de încrezător pentru a mă interesa și a începe să cumpăr made to measure în 2014, anul în care m-am căsătorit. Experiența personalizată a dat o notă specială procesului de pregătire, făcând primul costum made to measure, cel de mire, absolut memorabil.”

Ce urmează după prima experiență este de obicei feedbackul legat de confortul de neegalat pe care îl oferă îmbrăcămintea la comandă. Clienții sunt uimiți de cât de bine se potrivesc costumele lor comparativ cu opțiunile ready-to-wear. Mulți au realizat că un costum care se potrivește perfect nu doar arată mai bine, dar este și mai confortabil, conferind o mai mare libertate de mișcare pe parcursul zilei.

În plus, prin serviciul made-to-measure, clienții descoperă pentru prima dată bucuria de a-și personaliza îmbrăcămintea pentru a reflecta stilul lor individual. Posibilitatea de a alege țesături, culori, modele și detalii care să se alinieze cu preferințele lor personale aduce un nivel de personalizare care i-a ajutat pe mulți să își dezvolte o identitate sartorială unică.

Costumele made to measure au un cost per wear mai mic

Mulți clienți au realizat că îmbrăcămintea la comandă, deși inițial mai scumpă, este o investiție care se dovedește că are un cost per purtare mai mic față de piesele ready to wear.

Materialele de înaltă calitate și craftmanshipul pus în aceste costume asigură că aceste piese vestimentare sunt mult mai durabile față de cele gata făcute. “De-a lungul timpului, bărbații care ne trec pragul au ajuns să vadă costumele personalizate ca fiind piese foarte valoroase în garderoba lor, care le oferă un excelent cost per wear.” detaliază Cătălina Pîrvu.

Nu doar pentru ocazii speciale

Piesele personalizate de la Viggo Tailoring nu sunt doar pentru ocazii speciale; acestea pot fi adaptate la diverse contexte.

Clienții sunt diferiți: „Avem un client care își customizează haine în funcție de ce îi atrage atenția din colecțiile pe care le propunem pentru inspirație la fiecare sezon”, spune Cătălina Pîrvu. „Așa cum avem și alții care încearcă să cumpere doar piese pe care le pot purta des. Am observat că de obicei clienții de made to measure cad în una din aceste categorii.

Mulți dintre clienții noștri nu își păstrează costume made to measure doar pentru evenimentele de red carpet sau pentru dress code-uri formale, ci le integrează în restul garderobei de zi cu zi.”

„Îmi place să am haine made-to-measure care pot fi purtate iar și iar, care nu depășesc orice presupune trenduri și arată timeless”, adaugă Constantin Radu, client Viggo. „Nu adună praf. Le port, sunt piese unicat pe care nimeni altcineva nu le are.”

Cine sunt cei care aleg costumele Made-to-Measure?

În general, cei din profesii unde mizele sunt mari, cum ar fi finance, legal, consultanță și management – ei sunt clienții principali, atât bărbați, cât și femei.

“Participă adesea la întâlniri, prezentări și evenimente de networking unde aspectul contează semnificativ. Pentru ei, un costum la comandă este un simbol al profesionalismului și le susține deja autoritatea pe care o au, le îmbunătățește prezența și îi ajută să facă impresia puternică pe care și-o doresc.” explică Cătălina Pîrvu, Viggo Tailoring.

Oamenii de afaceri și profesioniștii care călătoresc frecvent pentru muncă aleg des costume la comandă pentru că oferă o potrivire care rămâne confortabilă chiar și în timpul zborurilor foarte lungi și programelor de călătorie aglomerate. În plus, aceste costume pot fi create cu țesături specifice care sunt foarte rezistente la șifonare sau pete, și durabile, asigurând că persoana care le poartă arată impecabil, indiferent unde se află.

Si pentru bărbații care au constituții atletice, sau care nu se conformează dimensiunilor standard, croitoria la comandă este de bază. “Costumele ready to wear nu se potrivesc bine pe bărbații cu umeri lați, talie îngustă sau alte proporții non-standard. Croitoria la comandă asigură că fiecare aspect al costumului este ajustat pentru a respecta și complimenta fizicul lor, oferind o potrivire pe care opțiunile ready to wear nu o pot atinge niciodată.” explică Cătălina Pîrvu, Viggo Tailoring.

Bărbații pasionați de a-și crea o garderobă cu piese care vor fi durabile în timp sunt clienți ideali pentru costumele la comandă. Ei apreciază longevitatea unui costum bine croit și preferă să investească în mai puține piese de calitate superioară care vor dura mai mult. “Își văd garderoba ca o extensie a identității și aleg costume la comandă pentru posibilitatea de a personaliza fiecare detaliu, asigurându-se că îmbrăcămintea lor comunică stilul pe care și l-au dezvoltat în timp.”

Costumele made to measure potrivite corect reduc tensiunea asupra corpului, în special pentru cei care poartă costume în mod regulat. Clienții au realizat că croitoria personalizată poate aborda nevoile specifice ale corpului, conducând la un confort general îmbunătățit. “Mulți ne transmit că le-au îmbunătățit confortul fizic și chiar postura.”

În plus, aceste costume devin adesea “conversation starters”. „Când l-am purtat la un eveniment, multe persoane m-au abordat pentru că mi-au admirat costumul,” spune Constantin Radu, un client. „Deși ador costumul în sine, ceea ce prețuiesc și mai mult este cum deschide uși pentru a mă conecta cu oameni prin pasiuni comune și aprecierea creativității și imaginației.”

Sfaturile profesioniștilor în costume la comandă pentru cei care vor să își creeze un astfel de costum

Alegerea costumului perfect la comandă poate fi o artă. Iată câteva sfaturi de la experții Viggo Tailoring pentru a face primii pași către prima ținută made to measure:

Înțelegeți-vă nevoile realist. Înainte de a vă face o programare, gândiți-vă la contextul în care veți purta costumul. Este pentru afaceri, o nuntă sau evenimente casual? Aceste detalii specifice ajută la adaptarea designului.

Alegerea țesăturii este crucială. Pentru primăvară-vară se vor alege stofe subțiri de greutăți de până la 230gr pe metru liniar, din lână, bumbac, in, mătase sau combinații între acestea.

Prin comparație, sezonul rece de toamnă-iarnă este dominat de stofe grele, între 260 și peste 300gr pe metru liniar, iar texturile pot fi neprocesate, tridimensionale, surprinzătoare la atingere.

Asigurați-vă că fiecare măsurătoare este precisă. Un costum bine croit ar trebui să complimenteze forma corpului dumneavoastră și să permită mișcarea confortabilă.

Personalizați detaliile, de la stilul reverului până la poziționarea nasturilor. Alegeți detalii care reflectă personalitatea dumneavoastră

Investiți în stiluri atemporale și materiale de înaltă calitate care vor rezista în timp.

Serviciul de croitorie la comandă de la Viggo Tailoring este o investiție în calitate, stil și expresie personală. Prin combinarea tehnicilor tradiționale de croitorie cu eficiența modernă, Viggo Tailoring oferă o experiență sartorială care depășește chiar și așteptările clienților exigenți. Fie că este vorba de o întâlnire de afaceri, o nuntă sau o ieșire casual, un costum la comandă de la Viggo Tailoring asigură că fiecare client arată și se simte cel mai bine, întruchipând cu adevărat stilul și personalitatea sa unică.

Pentru cei care își doresc în garderobă un costum care să le exprime identitatea, Viggo Tailoring este gata să transforme orice vis sartorial în realitate. Vizitați showroom-ul situat în reședința istorică a pictorului Gheorghe Petrașcu de la Piața Romană, pentru a începe călătoria în lumea excepțională a croitoriei la comandă.



Articol susținut de Viggo Tailoring