Încă o voce din PSD atacă PNL și USR: „Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției”

Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi susține că în momentul în care România a votat acordul UE-Mercosur PNL și USR au încălcat protocolul de guvernare a coaliției, prin faptul că au ignorat „obiecțiile PSD”. Mesajul lui Budăi vine în contextul în care PSD a încălcat protocolul de guvernare al coaliției în decembrie, când a votat, împreună cu AUR, o moțiune simplă îndreptată împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu.

Fostul ministru PSD Marius Budăi, care și-a dat demisia în iulie 2023 în urma scandalului provocat de investigația jurnalistică „Azilele groazei”, spune că „sufletește vorbind” ar ieși și „mâine de la guvernare”.

„Nu mă regăsesc deloc în aceste politici de austeritate, total contraproductive pentru societate și pentru economie. De aceea îmi exprim public obiecțiile! Ar fi fost mai simplu să tac, să mă fac că nu văd. Dar consider că trebuie să vorbesc, să îi reprezint pe cei care m-au votat”, a scris Budăi pe Facebook, care în prezent este deputat PSD.

El susține că PSD a reușit să oprească scoaterea plafonului pe adaosul comercial la alimente, astfel încât „să evităm o scumpire majoră la prețurile alimentelor de bază”:

„Am reușit să impunem creșterea salariului minim și să împiedicăm impozitarea solariilor. Admit că nu am reușit tot ce ne-am fi dorit – pensiile au rămas înghețate, nu am eliminat CASS de la mame și veterani, iar impozitarea proprietății generează multe inechități sociale. Dar vă asigur că nu voi renunța”.

De ce susține el că PSD se află încă la guvernare

Riscul unei crize politice și economice este motivul pentru care PSD se află în continuare la guvernare, explică Marius Budăi în postarea sa de pe Facebook.

„Va rămâne atunci PSD prizonierul acestei guvernări? Categoric nu! Scenariul ieșirii PSD de la guvernare a fost și va rămâne pe masa Coaliției. Nu vom rămâne în orice condiții! Deci, îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu se mai joace cu focul”, a scris Budăi pe Facebook.

Fostul ministru le cere celor de la PNL și USR „să înceteze să mai încalce Acordul Politic, cum au făcut-o cel mai recent când au susținut Acordul Mercosur, ignorând obiecțiile PSD”. Acest mesaj vine în contextul în care PSD a încălcat acordul de guvernare în decembrie, când a votat moțiunea simplă, alături de AUR, împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. „Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”, conform Articolului 19 din protocolul coaliției.

Consultare internă în PSD privind ieșirea de la guvernare

„Suntem în plin proces de consultare internă pentru a decide dacă rămânem sau ieșim de la guvernare. Iar dacă vom decide să ieșim, atunci va trebui să avem o soluție și pentru pasul 2, astfel încât să rezolvăm problemele, nu să le agravăm! Mai este și varianta de înlocuire a actualului premier, care este contestat chiar din interiorul partidului său. Iar, din punctul meu de vedere, noua formulă ar putea fi fără USR, care s-a remarcat în această guvernare doar prin gafe și scandaluri”, a concluzionat fostul ministru PSD.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, le-a trimis tuturor liderilor de organizații județene ale partidului, în luna decembrie, un document prin care le cere să evalueze cele șase luni de guvernare ale lui Bolojan. În urma acestor răspunsuri, PSD va decide dacă iese sau nu de la guvernare.