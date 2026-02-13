Întâlnire Marco Rubio – Volodimir Zelenski, la Munchen: „Vrem ca războiul să se termine”

Secretarul de stat american a catalogat atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei drept „teribile” și a insistat că războiul trebuie să se încheie, într-o declarație oferită presei înainte de plecarea la Conferința de Securitate de la Munchen unde va conduce delegația americană, relatează Kyiv Post.

El a precizat că foarte probabil va discuta cu Volodimir Zelenski în marja conferinței, dar toate detaliile nu sunt finalizate. Zelenski a declarat anterior că intenționează să participe la conferință dacă condițiile de securitate din Ucraina o vor permite.

În declarațiile făcute la plecarea din SUA spre Munchen, Marco Rubio a insistat pe costurile umane uriașe care fac obligatorie o încheiere a războiului.

„De aceea vrem ca războiul să se termine. Oamenii suferă. Este cea mai rece perioadă a anului. Suferința este de neimaginat”, a spus Rubio, adăugând că SUA lucrează de mai bine de un an pentru a ajuta la încheierea conflictului.

Mesajul lui Rubio pentru Europa

Potrivit programului oficial, secretarul de stat american va susține un discurs sâmbătă la Conferința de Securitatea de la Munchen. El este așteptat să aibă un ton conciliant, spre deosebire de vicepreședintele JD Vance care a condus delegația în 2025 și a lansat atacuri dure la adresa Europei, inclusiv privind anularea alegerilor din România.

„Suntem profund legați de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat de al ei și va continua să fie”, a spus Rubio într-un mesaj profund mai conciliant decât în urmă cu an. „Trebuie doar să discutăm despre cum va arăta acel viitor.”

Sosirea lui Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen are ca scop „să mențină presiunea asupra Europei, deși se așteaptă ca tonul să fie mai puțin conflictual decât anul trecut”, potrivit unei analize efectuate de AFP.

„Cu toate acestea, Statele Unite intenționează să facă presiuni asupra aliaților europeni, care încă se confruntă cu criza politică provocată de cererea lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, un teritoriu autonom danez”, menționează agenția.

Pe lângă Groenlanda, agenda va include și durabilitatea unității transatlantice, umbrela de securitate a SUA și războiul din Ucraina, precum și relațiile cu Moscova.

După Conferința de Presă de la Munchen, Rubio va călători în Slovacia și Ungaria, ambele conduse de guverne apropiate de președintele Donald Trump.



