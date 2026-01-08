Irakul a anunțat că va naționaliza câmpul petrolier West Qurna-2, cel mai mare al Lukoil din afara Rusiei

Guvernul Irakului a aprobat planurile de naționalizare a operațiunilor de la câmpul petrolier „West Qurna-2”, unul dintre cele mai mari din lume, pe măsură ce autoritățile caută să evite perturbările cauzate de sancțiunile impuse de SUA asupra gigantului energetic rus Lukoil, transmite joi agenția Reuters.

Doi oficiali ai companiei irakiene de stat Basra Oil Company au declarat pentru Reuters că aceasta va prelua operațiunile câmpului petrolier pentru o perioadă de 12 luni.

„Ne propunem să menținem producția fără probleme, în timp ce Irakul navighează prin incertitudinea generată de sancțiunile SUA, și vom căuta potențiali cumpărători pentru participația Lukoil în această perioadă de 12 luni”, a spus un oficial de la Basra Oil.

În noiembrie, Lukoil a declarat forță majoră la West Qurna 2, după ce a fost lovită cu o lună înainte de noi sancțiuni americane, ca parte a eforturilor președintelui Donald Trump de a pune presiuni pe Moscova să ajungă la un acord de pace care să încheie războiul din Ucraina. Rosneft, cealaltă mare companie petrolieră a Rusiei, a fost de asemenea lovită de sancțiunile SUA.

Acestea au făcut ca peste 10 investitori majori, inclusiv companii petroliere americane precum Exxon Mobil și Chevron, și firma de capital privat Carlyle, să depună oferte de a le prelua afacerile din afara Rusiei.

Irakul susține că producția rămâne stabilă la câmpul petrolier

„Compania de stat Basra Oil va acoperi salariile angajaților locali, cheltuielile operaționale și plățile către subcontractori, folosind un cont legat de câmpul petrolier Majnoon pentru a facilita procesul”, a declarat un manager irakian al câmpului petrolier pentru Reuters.

Producția rămâne stabilă, la aproximativ 465.000–480.000 barili pe zi, a spus oficialul.

Reuters nota anterior că West Qurna-2, este cel mai prețios activ extern al Lukoil. Acesta este situat la 65 de kilometri (40 de mile) nord-vest de portul sudic Basra și dă aproximativ 9% din producția totală de petrol a Irakului, al doilea cel mai mare producător de petrol din lume după Arabia Saudită. Participația Lukoil în proiectul de exploatare de aici se ridică la 75%.

Guvernul irakian a declarat miercuri într-un comunicat că a convenit să solicite aprobări pentru finanțarea operațiunilor prin contul câmpului petrolier Majnoon, care va fi suplimentat cu încasările din vânzările de țiței realizate de compania de stat SOMO.