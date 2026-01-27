Israelul va opri după 844 de zile ceasul pornit după cel mai sângeros atac din istoria sa

Un ceas amplasat într-o piață din Tel Aviv, care a devenit un punct de adunare pentru israelienii ce cereau eliberarea ostaticilor luați în timpul atacului Hamas din octombrie 2023, va fi oprit marți, la 844 de zile după ce a început să numere perioada captivității acestora, transmite Reuters.

Oprirea ceasului are loc după descoperirea în Gaza a trupului ultimului ostatic rămas, fapt anunțat luni de armata israeliană. Ran Gvili, în vârstă de 24 de ani, era polițist aflat în afara serviciului, aflat în recuperare după o accidentare, și a fost ucis în luptele cu militanții care au pătruns în Israel în timpul atacului de pe 7 octombrie 2023.

În Israel, revenirea ultimului ostatic a fost așteptată ca un moment de vindecare națională. Atacul Hamas, care a marcat cea mai mare ucidere a evreilor de la Holocaust încoace, a fost considerat pe scară largă drept cel mai traumatic eveniment din istoria țării.

Acest moment marchează de asemenea finalizarea unui element central al primei etape a planului președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas. A doua etapă, despre care Washingtonul a anunțat că a început mai devreme în cursul acestei luni, include redeschiderea punctului de frontieră Rafah din Gaza cu Egiptul.

Ce spun palestinienii după încheierea armistițiului cu Israel

Nour Daher, un palestinian în vârstă de 31 de ani din Gaza, a declarat că așteaptă redeschiderea frontierei pentru a putea căuta tratament medical pentru o afecțiune cardiacă.

„Am documentele de trimitere medicală. M-am înregistrat la OMS (n.r. Organizația Mondială a Sănătății). Acum aștept ca numele meu să apară pe listele lor”, a declarat el pentru Reuters. „Data trecută când am verificat, mi-au spus că așteaptă o țară dispusă să-mi preia cazul. Sunt plin de speranță că problema mea se va încheia în sfârșit”, a mai spus Daher, descriind episoade aproape zilnice de palpitații severe.

Vorbind lângă patul fiului său la Spitalul Nasser din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, Yehia Rasras a declarat că nici măcar medicamentele de bază nu sunt disponibile în spitalele din exclava palestiniană. Fiul său, Ahmed, a fost împușcat mai devreme în cursul acestei luni. Glonțul s-a oprit în capul său, iar acesta se află în stare critică.

„Îmi doresc ca fiul meu să primească tratament în străinătate, astfel încât să se poată recupera, să beneficieze de îngrijiri corespunzătoare și să se întoarcă mai bine decât înainte. Asta este tot ce îmi doresc pentru fiul meu”, a declarat Rasras, în vârstă de 50 de ani, pentru Reuters.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 20.000 de pacienți și palestinieni răniți au nevoie de medicație.

Ceasul din „Piața Ostaticilor” a devenit un simbol în Israel

De la 7 octombrie 2023, când Hamas și-a lansat atacurile, mii de israelieni s-au adunat aproape în fiecare săptămână în Tel Aviv, într-un loc care a ajuns să fie cunoscut drept „Piața Ostaticilor”, cerând eliberarea tuturor ostaticilor aflați în captivitate.

Sora lui Ran Gvili, Shira, alături de foști ostatici și membri ai familiilor acestora, urmează să participe marți la o ceremonie publică în piața din Tel Aviv, în momentul în care ceasul va fi oprit, a declarat Forumul Ostaticilor și Familiilor, organizație care a mobilizat sprijinul public pentru cei luați pe 7 octombrie și pentru familiile lor.

Gvili a fost împușcat în timp ce apăra kibbutzul Alumim, o comunitate din sudul Israelului, aproape de granița cu Gaza. El a fost dus în Gaza de militanți ai Jihadul Islamic, un alt grup militant palestinian care s-a alăturat atacului Hamas, potrivit oficialilor israelieni.

Ce se va întâmpla mai departe în Fâșia Gaza?

Predarea tuturor ostaticilor rămași, vii și morți, a fost un angajament central al primei faze a acordului de pace, deși alte părți ale acestuia nu au fost îndeplinite. Nu este clar cum va fi implementată următoarea etapă, care include reconstrucția și demilitarizarea Gazei. Armata israeliană rămâne în controlul a 53% din Gaza, restul fiind controlat de Hamas.

Patru soldați israelieni și peste 480 de palestinieni au fost uciși în Gaza de când Israel și Hamas au convenit asupra unui armistițiu în octombrie, ca parte a planului american de a pune capăt războiului. Atât Israelul, cât și Hamas s-au acuzat în mod repetat reciproc de încălcarea armistițiului.

Marți, forțele israeliene au ucis patru palestinieni în nordul Fâșiei Gaza, potrivit Spitalului Al Ahli din teritoriul palestinian. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că nu are cunoștință de niciun incident în nordul Gazei marți.