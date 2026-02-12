Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului

Avion MiG-31K al Forțelor Aeriene Ruse care transportă o rachetă balistică hipersonică de înaltă precizie Kh-47M2 Kinjal, în timpul paradei militare de Ziua Victoriei, pe 9 mai 2018. FOTO: Alexander Zemlianichenko / AP / Profimedia

Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unui atac „masiv” cu rachete rusești joi dimineața, mai multe clădiri fiind lovite în timpul atacului, au declarat oficialii ucraineni, conform Reuters.

„Un atac masiv asupra capitalei este încă în desfășurare”, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram în timpul nopții.

Klitschko a spus că au fost lovite atât clădiri rezidențiale, cât și nerezidențiale de pe ambele maluri ale râului Nipru, care traversează orașul.

Fragmente au căzut în apropierea a două clădiri rezidențiale dintr-un cartier, dar nu a izbucnit niciun incendiu și nu au fost raportate victime. În zonă au fost trimise echipe medicale de urgență.

Timur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a declarat că a fost înregistrat cel puțin un impact într-o suburbie din est. Martorii Reuters au auzit explozii răsunând în oraș.

Orașul Dnipro din sud-estul țării a fost, de asemenea, atacat, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Ganzha pe Telegram. Unele case și mașini au suferit daune, dar nu au existat indicii privind victime.

Alerte de raid aerian au rămas în vigoare atât în Kiev, cât și în Dnipro, mult după miezul nopții.

Negocieri în Miami, Rusia păstrează suspansul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că SUA trebuie să pună mai multă presiune asupra Rusiei dacă dorește ca războiul să se încheie până în vară, adăugând că nu este clar dacă Moscova va participa la discuțiile de pace mediate de SUA săptămâna viitoare.

Liderul ucrainean, care a declarat anterior că Washingtonul dorește să pună capăt războiului de patru ani până în luna iunie, a declarat că Rusia încă deliberează dacă va participa la următoarea rundă de negocieri de pace trilaterale propuse la Miami.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să participe la întâlnire, care are loc în urma a două runde de negocieri trilaterale de la Abu Dhabi în ultima lună, care nu au reușit să producă un progres.

„Depinde nu doar de Ucraina, ci și de America, care trebuie să exercite presiune, scuzați-mă că spun asta, dar nu există altă cale, trebuie să exercite presiune asupra Rusiei”, a spus Zelenski despre un posibil acord de pace la care să se ajungă până în vară.

Kremlinul a declarat marți că nu a fost stabilită încă o dată pentru următoarea rundă de negocieri de pace, dar a precizat că discuțiile vor avea loc probabil în curând.

Trei surse familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami.