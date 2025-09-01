Lidera POT anunță că parlamentarii partidului vor semna moțiunile AUR la pachetul de măsuri al Guvernului Bolojan

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a declarat luni, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna moțiunile AUR împotriva proiectelor pentru care Guvernul își asumă răspunderea, luni seară, în parlament. Declarația a fost făcută ca răspuns la o întrebare adresată de reporterul HotNews.ro.

„Noi le vom analiza și, în principiu, bineînțeles că le vom semna. Nu am avut timp, ați văzut ce agitație a fost, dar în principiu le vom semna, însă bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”, a spus deputata POT, citată de Agerpres.

Gavrilă a criticat pachetul de măsuri fiscale promovat de Guvern, pe care l-a numit „un dezastru pentru România”.

„Poziția noastră este că acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România. Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan. Nici Guvernul, nici domnul Bolojan nu ne-a exprimat un plan, o viziune și nu ne-au motivat cum aceste măsuri vor îmbunătăți viața românilor”, a afirmat lidera POT.

Lidera POT spune că situația este „cea mai critică din 1989 încoace”

Gavrilă a adăugat că românii așteaptă „o schimbare totală”, iar Guvernul și Coaliția ar trebui să discute mai mult cu cetățenii.

„Situația în România nu a fost niciodată mai critică și mai tensionată în societate din 1989 încoace. Aceasta ar trebui să îi preocupe extrem de mult pe ai noștri guvernanți și să înțeleagă că, atunci când tai oportunitățile pentru tineri, educație, cercetare, afectezi viitorul. Asta nu vedem noi, nu vedem că le pasă”, a susținut deputata.

Ea a subliniat că POT susține introducerea TVA zero la produsele de bază, dar și măsuri de relaxare fiscală pentru veniturile populației și mediul de afaceri.

„Românii se plâng de prețurile la produsele de bază, cum sunt lapte, ouă, pâine, legume românești și carne. Toată povara aceasta fiscală pe impozitul pe venit, taxarea veniturilor, toate cumulate, trebuie să fie de maximum 30%. (…) Dacă noi vrem un mediu antreprenorial, vrem o economie bună, trebuie să avem zero taxe pe profit pentru companiile nou înființate în primii trei ani”, a transmis lidera POT.

Potrivit AUR, parlamentarii formațiunii vor depune moțiuni de cenzură pe patru din cele cinci proiecte asumate de Guvern, excepție făcând cel referitor la pensiile magistraților.

Pachetul 2 de reforme: pensiile magistraților, taxe noi și reforma în sănătate

Premierul Ilie Bolojan angajează răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pe cinci proiecte de lege din „pachetul 2”, între care reforma pensiilor magistraților, modificări fiscale și reforma în sănătate.

În discursul de deschidere, Bolojan a spus că măsurile sunt necesare pentru a reduce deficitul bugetar și a elimina „risipa, excepțiile și sinecurile”, dând ca exemplu pensiile speciale din magistratură. El a subliniat că obiectivul este „echitate și dreptate, un stat mai corect cu românii”, precizând că reforma pensiilor magistraților va fi aplicată gradual, cu o perioadă de tranziție de zece ani.