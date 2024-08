Liga 2: Steaua vs FC Argeş – Derby important doar pentru oaspeţi

Steaua – FC Argeş, meci contând pentru etapa 1 din liga a doua a României, este programat, marţi, 6 august, de la ora 19:00, în Ghencea, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.



Steaua, în continuare fără drept de promovare, şi FC Argeş, una dintre dezamăgirile sezonului trecut, dar care are ca obiectiv promovarea, se întâlnesc în derby-ul etapei 1 din Liga 2.



Steaua a terminat campionatul precedent pe locul 1 în Grupa B din play-out, în care a înregistrat cinci victorii şi un rezultat de egalitate (ultimul eşec oficial al roş-albaştrilor a fost cel din 11 martie, 0-2 pe terenul celor de la Mioveni; în Ghencea nu au mai cedat din 30 noiembrie 2023, 0-1 cu Corvinul).



Echipa antrenată de Daniel Opriţa a disputat mai multe partide de pregătire în această vară, cele mai importante fiind cele cu Farul, scor 0-3 (d), cu Gloria Buzău, scor 2-1 (a), şi cu CSM Focşani, scor 0-0 (a).



Cel mai notabil transfer al „militarilor” în pauza competiţională este aducerea lui Dani Iglesias, de la Dinamo, în timp ce golgheterul echipei şi al ultimelor două sezoane din Liga 2, Bogdan Chipirliu, a decis să rămână în Ghencea.



„La momentul ăsta nu am speranţe (n.r. – pentru promovare). Nu am auzit nimic până acum. De asta spun că vom încerca să tratăm serios Cupa României. Am văzut exemplul celor de la Corvinul. De asta am şi decis să aduc jucători care îşi doresc foarte mult să se afirme. La Steaua e o rampă de lansare pentru ei”, a declarat Daniel Opriţa.



FC Argeş s-a clasat în ediţia trecută din Liga 2 pe locul 4 în Grupa A din play-out, cu trei succese, o remiză şi două eşecuri (a înregistrat doar o victorie în ultimele patru etape).



Echipa antrenată de Nicolae Dică a disputat trei meciuri amicale în cantonamentul din Slovenia, 2-0 cu Sesvete, 0-1 cu Varazdin şi 3-0 cu Bistrica, după ce a deschis seria partidelor de verificare cu o remiză la Mioveni, 1-1 cu Câmpulung Muscel.



La nivel de lot, „vulturii” au suferit o transformare radicală, fiind aduşi jucători importanţi precum Doukoure (”U” Cluj), Gronner (Shkupi), Petrescu (Hermannstadt), (Korona), Morar (UTA), Garrutti (Petrolul) şi Seto (Petrolul).



„Va fi un meci foarte greu. Jucăm în deplasare, cu o echipă bună, care are un antrenor bun. E de patru ani la echipă. Trebuie să avem curaj, plăcere de a juca, asta ne trebuie. Daniel Opriţa e fostul meu coleg, am colaborat la Piteşti, am jucat împreună la Steaua (n.r. – FCSB), suntem prieteni. Dar, uităm de tot!”, a spus Nicolae Dică.



Cele două echipa s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în sezonul regulat din campionatul trecut, când Steaua s-a impus pe teren propiu în faţa celor de la FC Argeş, scor 3-1.



