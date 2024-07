LIVE Război în Ucraina, ziua 889: Primele F-16 au ajuns în Ucraina / Rusia, noi exerciții cu arme nucleare tactice / Putin dublează suma pe care o primesc rușii la înrolare / Atac masiv cu drone asupra Kievului

Rusia a lansat mai multe valuri de drone asupra Kievului într-unul dintre cele mai mari atacuri de acest gen, a anunțat miercuri administrația militară a orașului, în condițiile în care capitala Ucrainei a fost sub alertă de raid aerian aproape toată noaptea. Antiaeriana ucraineană a distrus peste 30 de drone până la ora 6:30 dimineața, acesta fiind al șaptelea atac rusesc asupra Kievului din luna iulie, a declarat Serhiy Popko, șeful administrației militare a capitalei ucrainene, citat de Reuters.

Cele mai importante evenimente legate de războiul din Ucraina, ziua 889, LIVETEXT:

19:40

Primele avioane de luptă F-16 au ajuns în Ucraina – presă

Ucraina a primit primul lot de avioane de luptă F-16 de a patra generație, fabricate în SUA, a anunțat miercuri agenția americană de presă Bloomberg, citând surse anonime familiarizate cu această chestiune.

18:57

Zelenski recunoaște că alegerile prezidențiale din SUA reprezintă o „provocare” și un „risc” pentru Ucraina

Președintele ucrainean a recunoscut că incertitudinea legată de alegerea Kamalei Harris sau Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA reprezintă un „risc” pentru Ucraina, care contează pe sprijinul militar continuu al SUA pentru a face față Rusiei.

„Nu putem influența nicio alegere, dar, desigur, Statele Unite reprezintă o provocare astăzi. Și există riscuri pe care niciunul dintre noi nu le poate prevedea”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu acordat marți mai multor media franceze, inclusiv AFP.

18:27

Armata rusă a plecat din Armenia după 32 de ani. De ce a renunțat Erevanul la protecția Moscovei

Poliţiştii de frontieră ruşi au încetat să mai servească pe principalul aeroport al Armeniei, Zvartnots din Erevan, unde erau dislocaţi de la căderea URSS. Termenul limită pentru retragerea poliţiştilor ruşi de frontieră era joi, 1 august, dar plecarea, convenită acum câteva luni de liderii ambelor ţări, a avut loc cu ceva timp în avans.

17:45

Rusia a început a treia etapă a exerciţiilor pentru exersarea desfăşurării armelor nucleare tactice, a anunţat miercuri Ministerul Apărării de la Moscova.

„În conformitate cu decizia preşedintelui Federaţiei Ruse, a început cea de-a treia etapă a exerciţiului de forţe nucleare non-strategice”, a scris Ministerul Apărării într-o postare pe Telegram.

Soldaţii din districtele militare Sud şi Centru se vor antrena cum să desfăşoare focoase fictive pentru sistemele de rachete operaţionale şi tactice Iskander-M şi să le mute în mod secret la locurile de lansare, a precizat Ministerul Apărării.

„Etapa actuală a exerciţiului vizează menţinerea pregătirii personalului şi a echipamentelor unităţilor pentru utilizare în luptă a armelor nucleare non-strategice ale Rusiei, pentru îndeplinirea misiunilor de luptă”, a declarat ministerul.

Rusia a organizat prima etapă a exerciţiilor în mai, iar aliatul său Belarus s-a alăturat celei de-a doua etape în iunie. (Reuters)

Putin dublează suma pe care o primesc rușii la înrolare

16:58

Disidentul Vladimir Kara-Murza a „dispărut” și el din închisoare, cel mai recent semn că ar putea fi aproape un schimb de deţinuţi între Moscova şi Occident

Disidentul Vladimir Kara-Murza, care are dublă cetăţenie, rusă şi britanică, şi este încarcerat pentru „trădare” pe o perioadă de 25 de ani, a fost mutat din închisoarea sa din Siberia şi este trimis în altă parte, a declarat serviciul penitenciar rus pentru agenția Reuters. Serviciul penitenciar, FSIN, a declarat că Vladimir Kara-Murza a fost transferat din colonia penală IK-16 din Omsk către o altă destinaţie, dar nu a precizat unde.

Mai mulţi disidenţi ruşi şi persoane condamnate pentru opoziţia lor faţă de războiul Moscovei în Ucraina „au dispărut” din închisorile ruseşti în ultimele zile, iar activiştii pentru drepturile omului consideră că este un posibil semn că un schimb de deţinuţi între Moscova şi Occident ar putea fi aproape.

15:04

Cehia și Germania au semnat documentele finale pentru ca armata cehă să primească alte 14 tancuri Leopard 2A4 și un tanc Buffel 3 din partea Germaniei drept compensație pentru ajutorul militar trimis Ucrainei, a anunțat miercuri Ministerul ceh al Apărării.

Astfel, prima livrare de tancuri va avea loc până la sfârșitul acestui an, iar restul până la începutul anului 2026. Aceasta urmează livrărilor de 15 tancuri de același tip din Germania în 2022-2023, iar cehii sunt în discuții pentru achiziții suplimentare de modele Leopard 2A4 și 2A8, pe măsură ce această națiune NATO își modernizează armata. (Reuters)

13:52

Vladimir Putin a dublat miercuri bonusul pe care îl primesc la înscriere voluntarii care merg să lupte în Ucraina, o măsură menită să faciliteze recrutarea militară, dar care riscă să creeze dezechilibre în economia supraîncălzită a Rusiei, transmite Reuters.

Toți rușii care semnează un contract cu armata vor primi acum o plată în avans de 400 000 de ruble (4.651 de dolari). Decretul recomandă, de asemenea, ca autoritățile regionale să suplimenteze această plată din bugetele lor cu cel puțin aceeași sumă.

Având în vedere că plata minimă lunară pentru un soldat care participă la așa-numita „operațiune militară specială” a fost stabilită la 204.000 de ruble, noul decret ridică salariul minim anual în primul an de serviciu la 3,25 milioane de ruble (37.791 de dolari).

Salariile lunare pentru ofițeri sunt mai mari și depind de gradul lor. Toți recruții primesc, de asemenea, bani suplimentari pentru participarea la ofensive sau distrugerea tancurilor și altor echipamente inamice.

Ucraina poate produce 3 milioane de drone pe an

13:09

Ucraina are capacitatea de a produce peste 3 milioane de drone pe an, dar are nevoie de finanțare din partea partenerilor străini, a declarat Hanna Hvozdiar, ministrul adjunct al industriilor strategice.

„Avem o capacitate de producție suficient de mare, astăzi putem produce peste 3 milioane de drone de diferite tipuri”, a declarat Hvozdiar la un hackathon organizat de guvern, potrivit televiziunii naționale Suspilne.

Ucraina are nevoie de finanțare pentru producția de drone, deoarece statul poate acoperi doar o parte din buget. Ajutorul partenerilor străini precum Canada va ajuta la acoperirea restului finanțării, a spus Hvozdiar. (Kyiv Independent)

13:02

Fabrica de muniții pe care compania germană Rheinmetall a anunțat că o va construi în Ucraina va deveni o „țintă legitimă” pentru armata rusă, a declarat miercuri Andrei Nastasin, purtător de cuvânt adjunct al Ministerului rus de Externe.

Compania germană de apărare a spus la începutul acestei luni că a primit o comandă din partea guvernului ucrainean pentru construirea unei fabrici de muniții în Ucraina și a estimat că producția ar trebui să înceapă în termen de 24 de luni. (Reuters)

11:46

Președintele ales al Indoneziei, Prabowo Subianto, va vizita Rusia miercuri, a anunțat agenția rusă de presă de stat TASS, citând ambasada indoneziană la Moscova.

Ucrainenii au lovit un depozit de armament din Kursk

11:14

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1060 soldați, 9 tancuri, 20 alte blindate de luptă, 30 tunuri, 1 lansator multiplu de rachete, un sistem antiaerian, 52 diferite vehicule și un echipament special.

10:59

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat pe platforma X că a desfășurat azi-noapte o lovitură asupra unui depozit de arme și echipamente militare din apropierea orașului rusesc Kursk.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare arată un incendiu în zonă.

Ukrainian Defense Forces stroke a Russian ammunitions and equipment warehouse near Russian Kursk – Ukrainian General Staff. pic.twitter.com/eYbNg43EVA — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2024

Ucrainenii spun că au doborât 89 de Shahed, rușii anunță interceptarea a 19 drone

10:39

Ministerul apărării de la Moscova afirmă că forțele sale antiaeriene au doborât peste noapte 19 drone lansate de Ucraina asupra teritoriului Federației Ruse.

Potrivit unei postări pe Telegram, au fost interceptate și distruse „11 vehicule aeriene fără pilot de tip avion deasupra regiunii Belgorod, patru deasupra regiunii Briansk și câte un vehicul aerian fără pilot deasupra regiunilor Kursk, Kaluga și Rostov și a Republicii Crimeea”.

O rachetă ghidată Neptun a fost, de asemenea, distrusă deasupra regiunii Kursk, a adăugat sursa citată.

09:54

Detalii despre atacul rusesc de azi-noapte: Forțele aeriene ucrainene spun că a fost vorba de 89 de drone de tip Shahed, direcția principală a atacului fiind regiunea Kiev.

„Acesta este unul dintre cele mai masive atacuri cu drone de atac Shahed-131/136. Inamicul a folosit același număr de Shahed după Anul Nou, la 1 ianuarie 2024”, au spus forțele aeriene ucrainene pe Telegram.

„Toate cele 89 de drone de atac Shahed-131/136 detectate de unitățile radar ale forțelor aeriene au fost doborâte!”, a afirmat sursa citată, adăugând că a fost anihilată și o rachetă ghidată X-59 lansată dinspre regiunea ocupată Herson spre regiunea Nikolaev.

Rușii au desfășurat cinci atacuri mecanizate în Donețk

09:20

Rusia a început a treia etapă a exercițiilor pentru simularea desfășurării armamentului nuclear tactic, a anunțat miercuri Ministerul Apărării de la Moscova

„În conformitate cu decizia președintelui Federației Ruse, a început cea de-a treia etapă a exercițiului de forțe nucleare non-strategice”, a transmis acesta.

08:52

La 29 și 30 iulie, Forțele ruse au efectuat luni și marți în vestul regiunii Donețk cinci atacuri mecanizate cu forțe care au variat de la dimensiunea unui pluton până la un batalion, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

„Astfel de atacuri mecanizate punctuale sunt probabil manifestări ale preconizatei ofensive de vară a Rusiei – forțele rusești nu dispun probabil de capacitatea operațională de a organiza o nouă operațiune ofensivă separată în regiunea Donetsk sau în altă parte pe front în această vară.

Atacurile mecanizate periodice ale Rusiei reprezintă probabil amploarea capacității ofensive actuale a Rusiei și este puțin probabil ca Rusia să organizeze o nouă operațiune ofensivă distinctă în această vară din cauza constrângerilor legate de echipamente și personal.

Disponibilitatea comandamentului militar rus de a accepta pierderi mari de vehicule blindate fără a efectua o operațiune ofensivă multidirecțională pe scară largă sau fără a face progrese semnificative din punct de vedere operațional în vestul regiunii Donețk va afecta probabil armata rusă pe termen lung.

Operațiunile ofensive rusești în curs de desfășurare sunt, de asemenea, costisitoare pentru apărătorii ucraineni și sunt probabil menite să degradeze capacitățile ucrainene prin uzură, indiferent dacă trupele rusești câștigă sau nu mult teren”, potrivit ISW.

Atac masiv cu drone asupra Kievului

08:36

Acesta a fost „unul dintre cele mai masive atacuri asupra Ucrainei cu drone de atac în timpul întregului război”, a afirmat pe Telegram Serhiy Popko, șeful administrației militare a capitalei ucrainene. „Conform raportului operațional de la acest acest moment, nu există victime sau pagube în Kiev”, a adăugat el.

Agențiile de presă de stat ruse au scris, citând forțe ruse din Ucraina, că atacurile au vizat mai multe aeroporturi militare și depozite militare.

Sistemele de apărare antiaeriană au intrat în acțiune în apropierea Kievului și în regiunea din jurul capitalei de mai multe ori în timpul nopții, a declarat Popko. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a spus că atacul asupra orașului a venit din mai multe direcții.

Martori Reuters au afirmat că au auzit explozii de mai multe ori în timpul nopții, în ceea ce păreau a fi sisteme de apărare aeriană angajate în respingerea unui atac aerian. (Reuters)

00:33

Două bombardiere nucleare rusești cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 au fost avariate în atacul din 25 iulie care a vizat aerodromul Olenya din regiunea Murmansk din Rusia, a declarat marți purtătorul de cuvânt al serviciilor ucrainene de informații militare, Andrii Iusov.

Sinteza celor mai recente evenimente:

