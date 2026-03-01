MApN, anunț despre „evoluția situației de securitate din Iran”. Ce spune Armata despre rolul bazei de la Deveselu

Ministerul Apărării Naționale anunță duminică, în contextul conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu, că din datele de până acum, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului României.

„Din datele pe care ministerul le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, se arată într-un comunicat oficial.

MApN precizează că Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată. „Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție”.

De asemenea, Armata și-a „ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată”.

Baza Deveselu asigură protecția antibalistică

Mai mult, facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul român al Apărării precizează, totodată, că se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele.