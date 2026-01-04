Mașina unui soldat ucrainean a explodat când acesta i-a deschis portbagajul în Kiev
O mașină aparținând unui soldat a explodat duminică în Kiev, provocând rănirea militarului, a transmis procuratura capitalei ucrainene, citată de Kyiv Independent.
Explozia a avut loc în districtul Obolon din nordul Kievului, în jurul orei 10:30, ora locală, potrivit unui reporter a ziarului aflat la fața locului.
Deflagrația s-a produs în momentul în care soldatul deschidea portbagajul, se afirmă în comunicatul procurorilor. O femeie care se afla lângă el a scăpat fără să fie rănită.
Ofițerii de poliție au declarat explozia drept un atac terorist și au demarat o anchetă preliminară.
La fața locului au intervenit ambulanțe și pompieri.
🚨⚡️A jeep belonging to a Ukrainian Armed Forces soldier exploded in Kiev— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 4, 2026
Two people were hospitalized after the explosion.
The identities have not yet been released. pic.twitter.com/HAQwgKb0Tz