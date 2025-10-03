Meta, obligată de o instanță din Europa să schimbe setări ale Facebook şi Instagram / „Este inacceptabil ca miliardarii tech să decidă cum vedem lumea”

Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, are două săptămâni pentru a oferi utilizatorilor platformelor sale opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, potrivit CNBC, citată de News.ro.

Anumite elemente de design ale Facebook și Intsragram nu respectă Regulamentul european privind serviciile digitale (DSA), au stabilit judecătorii olandezi. Astfel, Meta este obligată să introducă o metodă „directă şi simplă” prin care utilizatorii să poată renunţa la recomandările personalizate.

De asemenea, instanţa a mai decis că preferinţele utilizatorilor pentru un flux cronologic sau nepersonalizat trebuie păstrate, iar practica actuală a Meta – de a reveni automat la un flux bazat pe profilare atunci când aplicaţia sau site-ul este redeschis – constituie „un model de design înşelător” interzis şi încalcă dreptul la libertatea de informare.

„Oamenii din Olanda nu sunt suficient de capabili să facă alegeri libere şi autonome cu privire la utilizarea sistemelor de recomandare bazate pe profilare”, se arată în hotărârea instanței olandeze. Această problemă este cu atât mai relevantă în contextul alegerilor generale din 29 octombrie, au mai subliniat judecătorii.

Meta a anunţat că va face apel și a avertizat că astfel de procese ameninţă piaţa unică digitală.

„Am introdus deja modificări semnificative pentru a respecta obligaţiile noastre din cadrul DSA şi am notificat utilizatorii din Olanda despre cum pot folosi instrumentele noastre pentru a accesa platformele fără personalizare”, a declarat un purtător de cuvânt.

Această chestiune ţine de competenţa Comisiei Europene şi a autorităţilor de reglementare la nivel european, nu de instanţele naţionale, a mai transmis sursa citată.

Procesul împotriva Meta a fost intentat de grupul olandez pentru drepturi digitale Bits of Freedom. „Este inacceptabil ca câţiva miliardari americani din tehnologie să decidă cum vedem lumea”, a spus reprezentanta organizaţiei, Maartje Knaap, care a salutat decizia instanței.

