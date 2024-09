Ministrul Mediului, despre viitura de pe Dunăre așteptată în România: Debitul va fi „gestionat cu uşurinţă”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, afirmă că debitul aşteptat pe fluviul Dunărea la finalul acestei luni, pe sectorul românesc, nu este unul care să pună probleme și că va fi „gestionat cu ușurință”.

Pe ce se bazează Mircea Fechet când spune că debitul va fi gestionat cu ușurință

”Ştim deja că vom avea un debit pe care-l vom gestiona cu uşurinţă. Spun asta pentru că acelaşi debit l-am mai gestionat şi în luna ianuarie a acestui an, şi în luna decembrie a anului trecut, nu vom avea o situaţie excepţională”, a afirmat ministrul Mediului, luni seară, la TVR Info, potrivit News.ro.

El a spus că ”nu neapărat ce s-a întâmplat la Budapesta se va întâmpla şi la noi”.

Ministrul a adăugat că a avut discuţii cu oficialii de la hidrocentrala Porţile de fier, care i-au dat asigurări că ”pot gestiona fără nicio problemă debitul pe care îl aşteptăm la sfârşitul acestei luni” pe Dunăre.

Mircea Fechet a subliniat însă că, în contextul schimbărilor climatice, nu se ştie când va exista un ”debit istoric la Dunăre”.

”Astăzi îmi povesteau colegii de la Porţile de Fier că, discutând cu partea sârbă, la un punct de măsurare a debitului pe Dunăre în Serbia au avut, în lua septembrie a acestui an, atât recordul minimul istoric pentru anul în curs, cât şi maximul istoric. Or, într-un interval de trei săptămâni, că la un curs de apă oarecare te poţi aştepta să fluctueze foarte mult, dar pe Dunăre să ai în trei săptămâni şi minim istoric, şi maxim istoric într-un an de zile, e un lucru cu care nu ne-am mai confruntat şi care ar trebui să ne dea de gândit profund”, a spus ministrul.

Fechet a afirmat: ”Cele mai mari probleme legate de inundaţii le avem acolo unde nu avem păduri”, el subliniind că nu se referă la Dunăre, ci la cursurile de apă mai mici.

Anterior, Fechet a spus că viitura de pe Dunăre va ajunge în România, ca punct maxim, la sfârșitul acestei săptămâni.

Ce spuneau luni Apele Române despre debitul Dunării

Potrivit experților de Apele Române, viitura va fi mai mică în România, faţă de cum s-a estimat iniţial.

„Debitul pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22 – 23.09.2024 a fost în creştere având valoarea de 6200 mc/s, valoare care se situează peste media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s). Debitul Dunării la Budapesta are astăzi o valoare de 6920 mc/s, iar valoarea maximă înregistrată la această viitură a fost de 8200 mc/s, în data de 21 septembrie 2024, cu 500 mc/s mai puţin faţă de prognozele iniţiale de valori maxime pentru secţiunea Budapesta, care indicau o valoare de 8700 mc/s, conform datelor centralizate de colegii noştri de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (sub autoritatea Apelor Române)”, au transmis, luni, specialiştii Apele Române.

Debitul Dunării, dublu față de media multianuală

Duminică, debitul Dunării la intrarea în țară a crescut până la 7.900 m3/s, mai mult decât dublu fața de media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 m3/s, conform Institutului Național de Hidrologie.

Fechet a susținut săptămâna trecută, miercuri, că „nu există niciun risc în legătură cu Dunărea”.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care nivelul fluviului Dunărea s-a apropiat de un maxim al ultimilor zece ani în Ungaria, în acest weekend.

Apele Dunării au ajuns sâmbătă pe treptele Parlamentului maghiar de la Budapesta, înainte de a începe să scadă, la o săptămână după ce furtuna Boris a provocat inundații soldate cu mai mulți morți în țările din Europa Centrală și de Est.