Ministrul Muncii îl contrazice pe Bolojan: Şomajul nu este o formă de lene, nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că opiniile sale sunt „total diferite” de cele ale premierului Ilie Bolojan, care a afirmat trebuie să fie eliminate ajutoarele de şomaj și eliminate formele de nemuncă.

Florin Manole a declarat, în cadrul emisiunii România Politică de la Prima News, că a avut o discuție față în față cu premierul despre ajutoarele de şomaj.

„Opiniile mele, pe care le-am spus sincer şi colegial, sunt total diferite. Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp”, a spus ministrul Muncii, potrivit News.ro.

„Deci cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj. Aşadar, nu, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a continuat el.

Ministrul Muncii a mai spus că dacă nu munceşti, nu poţi să primeşti şomaj când eşti concediat eventual sau când rămâi fără loc de muncă.

„Deci doar cei care au muncit primesc ajutorul de şomaj, nu cei care stau degeaba. Iar şomajul nu este o formă de lene, şomajul este un moment dificil în viaţa unei persoane, când tocmai ţi-ai pierdut un loc de muncă. Nu ştiu pe nimeni în lumea asta să se bucure când pierde locul de muncă, dimpotrivă”, a arătat Manole.

Ce a spus premierul

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că trebuie să lucrăm la reducerea ajutoarelor de şomaj.

„Noi avem un deficit de forţă de muncă în aproape toate domeniile în societate şi atunci înseamnă că trebuie să descurajăm nemunca şi trebuie să premiem munca. Asta înseamnă să venim cu o legislaţie de genul acesta, fără echivoc, pentru că, într-o ţară în care practic, în orice mare oraş din România, nu ai cu cine lucra, este un deficit de forţă, de muncă, la 30-40 de kilometri de unde poţi să faci naveta în condiţii decente, nu e normal să ai ajutoare de şomaj care se întind pe şase luni sau pe un an de zile”, a spus premierul, în emisiunea Apropo TV.