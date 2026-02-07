Nicușor Dan a fost invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace

Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Reuniunea inaugurală este programată pentru 19 februarie.

Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump.

„În două săptămâni de acum ne vom întâlni din nou la Washington, deoarece Consiliul Păcii, organismul de pace, va avea o reuniune inaugurală”, a declarat premierul ungar, la un eveniment de campanie în orașul Szombathely din vestul Ungariei.

Ce este „Consiliul pentru Pace” propus de Trump

Menționat prima oară într-un plan de 20 de puncte pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas, Consiliul Păcii a primit un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU și se credea inițial că se va concentra doar pe Fâșia Gaza, însă membri ai administrației Trump au declarat ulterior că își va îndrepta atenția și spre conflicte din alte zone ale lumii, cu toate că scopul organismului rămâne deocamdată neclar, potrivit The New York Times.

Administrația Prezidențială din România a anunțat pe 18 ianuarie primirea unei scrisori de la președintele american prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace. Invitația vine și cu o notă de plată: o taxă de un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent.

Ce a spus Nicușor Dan despre decizia României

Pe 20 ianuarie, Nicușor Dan a transmis că salută inițiativa lui Donald Trump și demarează „un aprofundat proces de analiză a conținutului și a implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene”.

Întrebat recent într-o emisiune la Digi24, dacă a ajuns la o decizie privind răspunsul pe care îl va da România, Nicușor Dan a precizat că acest proces poate dura „săptămâni, chiar luni” și a invocat Carta Consiliului drept piedică în fața unei decizii mai rapide.

„Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, uneori chiar și cu constituțiile unora din țări. Procesul va dura săptămâni sau chiar luni”, a declarat președintele, la Digi24.

Oponenții proiectului american spun că Trump încearcă să construiască o alternativă sau un rival la Organizația Națiunilor Unite, pe care o critică de mult timp.

Consiliul este descris în Carta sa ca „o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Conform proiectului de statut, Trump urmează să fie primul președinte al acestuia și să decidă cine va fi invitat să devină membru. Deciziile vor fi luate cu majoritate de voturi, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate vor supuse aprobării președintelui, mai scrie în proiectul de statut.