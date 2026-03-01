Nicușor Dan, primul mesaj de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Ce le transmite românilor blocați în zonele afectate de conflict

Președintele Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la Castelul Alden Biesen, Regatul Belgiei, 12 februarie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a scris într-un mesaj pe X că România este „în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. El face un apel către românii blocați în țări din Orientul Mijlociu să rămână calmi și să asculte instrucțiunile primite atât din partea autorităților locale, cât și din partea autorităților române.

Președintele Nicușor Dan spune că deși „actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol”.

Mesajul președintelui României nu are nicio referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel. Nu este numit Iran, singura localizare făcută de președinte este cea legată de „Orientul Mijlociu.”

„Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, conform președintelui.

Președintele spune că în prezent o prioritate este siguranța românilor aflați în zonele de conflict.

„Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”, a anunțat Nicușor Dan.

„România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, a mai adăugat președintele.