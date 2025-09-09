Nou premier desemnat în Franța după căderea guvernului. Numele anunțat de președintele Macron

Sebastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seară de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma unui vot de cenzură în Parlament, notează News.ro citând Reuters.

Alegerea lui Sébastien Lecornu, în vârstă de 39 de ani, indică determinarea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care susţine ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia au fost reduse impozitele pentru întreprinderi şi persoanele bogate şi a fost majorată vârsta de pensionare.

Macron a fost nevoit să numească un al cincilea prim-ministru în mai puţin de doi ani, după ce parlamentul l-a demis pe centristul Francois Bayrou la nouă luni de la preluarea funcţiei, din cauza planurilor sale de a reduce datoria publică în creştere a ţării.

Prin numirea lui Lecornu, Macron riscă să îndepărteze Partidul Socialist de centru-stânga şi lasă guvernul să depindă de sprijinul în parlament al partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională (RN), condus de Marine Le Pen.

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să ajungă la un consens privind bugetul pentru 2026, o sarcină care s-a dovedit a fi fatală pentru Bayrou, care a insistat pentru reduceri agresive ale cheltuielilor pentru a reduce deficitul, ajuns la o valoare aproape dublă faţă de plafonul impus în UE de 3% din PIB.

Tulburările politice din această săptămână scot la iveală agitaţia din ce în ce mai profundă din Franţa, care slăbeşte a doua cea mai mare economie din zona euro, pe măsură ce aceasta se afundă tot mai mult în datorii.

Numirea lui Lecornu nu este lipsită de pericole pentru Macron. El riscă să pară surd la un moment în care nemulţumirea populară este în fierbere şi sondajele arată că alegătorii doresc schimbare. Protestele naţionale „Blocaţi totul” ameninţă cu perturbări pe scară largă începând de miercuri.

Sébastien Lecornu, primar la 18 ani

Lecornu a ocupat funcţia de ministru al apărării în mai multe guverne numite de Macron, supraveghind creşterea cheltuielilor pentru apărare şi contribuind la conturarea viziunii europene în ceea ce priveşte garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia.

Sebastien Lecornu, ministru al Apărării. Foto: Andrea Savorani Neri / imago stock&people / Profimedia

Lecornu a intrat în politică la vârsta de 16 ani, făcând campanie pentru fostul preşedinte Nicolas Sarkozy. La 18 ani a devenit primar al unui mic oraş din Normandia, iar la 22 de ani a devenit cel mai tânăr consilier guvernamental al preşedintelui Nicolas Sarkozy.

A părăsit partidul conservator Les Republicains pentru a se alătura mişcării politice centriste a lui Macron, când preşedintele a fost ales pentru prima dată în 2017. Cinci ani mai târziu, a condus campania de realegere a lui Macron.

Prin numirea unui ministru din propria tabără, cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-şi păstreze cu orice preţ moştenirea economică.

Socialiştii s-au angajat să inverseze unele dintre politicile sale emblematice pro-business, inclusiv eliminarea impozitului pe avere şi creşterea vârstei de pensionare, elemente pe care preşedintele le consideră esenţiale pentru a face Franţa atractivă pentru investitori.

Lecornu a fost uneori ascultat de Marine Le Pen şi de şefului partidului RN, Jordan Bardella, cu care Lecornu a avut o cină secretă anul trecut.

Oficialii RN au declarat pentru Reuters că ar putea menţine un fel de sprijin tacit pentru Lecornu dacă acesta ar fi numit premier.

RN a declarat că nu va tolera creşteri de impozite pentru oamenii care muncesc din greu.