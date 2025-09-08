Premierul Franței a fost demis de Parlament. Francois Bayrou ceruse un vot de încredere pentru reforma bugetară

Parlamentul Franței nu i-a acordat premierului Francois Bayrou votul pe încredere pentru planul său de reduce datoria publică în creștere, ceea ce adâncește criza politică și îl pune pe președintele Emmanuel Macron în poziția de a căuta un al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, informează Reuters.

Francois Bayrou (74 de ani) preluase funcția în urmă cu numai nouă luni. Acum este nevoit să-și prezinte demisia, lăsându-l pe Macron cu opțiuni reduse, în condițiile în care piețele financiare își arată îngrijorarea față de criza politică și fiscală a Franței.

Împotriva acordării încrederii au votat 364 de deputaţi din rândurile opoziţiei, mergând de la extrema dreaptă la extrema stângă, în favoarea guvernului votând doar 194 de deputaţi.

„Nu aveți puterea de a șterge realitatea”

Bayrou ceruse în mod neașteptat votul de încredere într-o încercare de obține sprijin parlamentar pentru strategia lui de a reduce deficitul aproape dublu față de plafonul maxim admis de UE, de 3%, și nivelul datoriei publice ajunse la 114% din PIB. Însă partidele de opoziție nu s-au arătat dispus să susțină o reducere a cheltuielilor de 44 miliarde de euro în 2026, în condițiile în care francezii trebuie să aleagă un succesor al lui Macron în 2027.

Macron ar putea nominaliza ca premier un politician din formațiunea sa centristă sau un conservator, însă asta ar însemna să reia aceeași strategie care a eșuat în formarea unei alianțe stabile. O altă variantă ar fi schimbarea cursului către stânga și să nominalizeze un socialist moderat sau să aleagă un tehnocrat.

În niciunul dintre aceste scenarii nu pare probabilă constituirea unei majorități parlamentare care să susțină guvernul. Înainte de vot, ministrul de Finanțe Eric Lombard a spus că este inevitabil ca formarea unui nou guvern să dilueze planul de reducere a deficitului.

Macron ar mai putea să convoace alegeri anticipate, însă până acum nu a dat curs cererilor venite de la partidul de extremă-dreapta Reuniunea Națională și de extremă-stânga Franța Nesupusă de a dizolva din nou parlamentul.

Cea mai presantă sarcină a viitorului guvern va fi de a trece un buget prin Parlament, aceeași provocare cu care s-a confruntat și Bayrou.

„Aveți puterea de a da jos guvernul, dar nu aveți puterea de a șterge realitatea. Realitatea va rămâne necruțătoare: cheltuielile vor continua să crească, iar povara datoriei, deja insuportabilă, va deveni și mai grea și mai costisitoare”, a spus Bayrou înainte de votul din Parlament, adăugând că „este în joc supraviețuirea” Franței.

Perspective sumbre pentru finanțarea statului

Franța are cel mai mare deficit raportat la PIB din toate țările zonei euro. Agenția de rating Fitch este așteptată să revizuiască pe 12 septembrie ratingul AA- cu perspectivă negativă al Franței, după care vor urma evaluările Moody’s și S&P Global, în octombrie și noiembrie. O retrogradare ar însemna dificultăți pentru Franța de a obține finanțare la dobânzi mici din partea investitorilor, ceea ce ar putea să-i adâncească problema datoriilor.

Macron și liderii politici din partidele centriste și conservatoare nu cred că alegerile anticipate ar rezolva problema, fiind necesare discuții cu socialiștii, au afirmat surse apropiate președintelui Franței.

Socialiștii au venit cu un contra-buget care ar impune o taxă de cel puțin 2% pe averile mai mari de 100.000.000 de euro și ar genera venituri de 22 de miliarde de euro, o propunere care ar fi greu de conciliat cu agenda pro-business a președinției lui Macron.

Nemulțumirile ar putea răbufni și în stradă. O mișcare de protest intitulată „Bloquons Tout” („Să blocăm totul”) cere francezilor să iasă miercuri în stradă. Sindicatele vor să organizeze marșuri de protest săptămâna viitoare.