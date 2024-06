NXP România a inaugurat oficial centrul de R&D din Sibiu  

În data de 12 Iunie 2024 compania a inaugurat oficial în Sibiu centrul de cercetare și dezvoltare de soluții integrate dedicate industriei auto.

Compania este prezentă în România cu sediul din București din anul 2000, prin Motorola si Freescale, compania contribuind la crearea de soluții pentru piețele auto, IoT de consum și industriale, și prin dezvoltarea de platforme software care integrează componente NXP și software de la parteneri.

Pe măsură ce arhitecturile auto evoluează, echipele sunt specializate în dezvoltarea de produse software integrate care îmbunătățesc experiența clienților, prin furnizarea de platforme hardware și software de referință, ușor de utilizat și configurat.

Compania continuă să recruteze, având poziții deschise în toate domeniile cheie de dezvoltare.

Centrul de excelență din Sibiu se concentrează pe proiectarea și dezvoltarea produselor software din industria automotive.

Ca parte a ecosistemului, susținerea învățământului superior din România este foarte importanta pentru noi – avem permanent în derulare programe dedicate colaborării cu universitățile din țară.

Colaborarea cu universitatile din Sibiu a luat amploare in urma cu un an si se concentreaza pe programe de intership, cursuri sustinute de angajatii NXP, investitii in laboratoare, ziua portilor deschise, burse oferite studentilor si multe altele.

Inginerii NXP Romania tin pasul cu progresele tehnologice despre care se spune că ne influențează semnificativ viitorul.

„Azi am inaugurat cel de-al doilea centru de R&D din Romania, suntem extrem de bucurosi sa ii avem pe colegii din Sibiu parte din familia NXP Romania. Continuăm să creștem în ambele centre, să dezvoltăm soluții inovatoare care adresează piețele de Automotive și IoT. Mașinile autonome, Vehiculele Definite de Software, sunt autovehicule care contin un număr important de cipuri și o cantitate considerabilă de software, ele beneficiind de o multitudine de funcționalități activate prin intermediul software-ului. Noi suntem aici, creatori de tehnologie, contributiile noastre tintesc domenii de varf.

Ca parte a ecosistemului, sustinerea învățământului superior din România prin colaborarea strânsă cu mediul academic este un pilon important al activităților din cadrul centrelor noastre de cercetare si dezvoltare din Bucuresti și Sibiu.

Suntem extrem de bucurosi de colaborarea din ultimul an cu universitătile din Sibiu, avem deschidere maximă, împreună contribuim activ la formarea tinerei generații de ingineri prin oferirea de expertiză în domeniul tehnologiei de vârf, în cele mai inovatoare și competitive domenii.

Nu în ultimul rând, foarte important pentru noi este gradul de satisfacție a angajaților noștri, oamenii fiind cel mai mare atu al companiei. Cariera angajaților este o prioritate pentru noi. Încurajăm colaborarea globală și mentoratul pentru a avansa în carieră și pentru a stimula dezvoltarea profesionala.

În plus, îmbrățișăm o cultură incluzivă, transparentă, care promovează onestitatea, integritatea, diversitatea și feedback-ul deschis.”, declară Simona Almăjan, Country Manager, NXP România.

„Sunt foarte mândru că am ales această deshidere oficială să vină odată cu începerea verii, într-o perioadă în care studenții noștrii absolvesc universitatea și devin ingineri cu normă intreagă.

După mai bine de 9 luni de la primul anunț în care comunicam deschiderea noii locații NXP, centrul din Sibiu gazduiește 90 de ingineri și studenți, cu o expertiză tehnică avansată și experiență vastă în industrie. Ne dorim să continuam să construim o echipă diversă și puternică, unde toată lumea are dreptul la opinie, respect și șanse egale de a creste în carieră.

Dezvoltăm produse software automotive de ultimă generație, conforme cu standardele ISO21434, ISO26262, ASPICE și AUTOSAR pentru a accelerarea tehnologiilor inovatoare, parte din “software-defined vehicle”. Incurajăm comunicarea deschisă, colaborarea și schimbul de idei, inovația și tehnologia reprezentând ADN-ul nostru.

Imi doresc să creăm un ecosistem în care oamenii noștri sunt motivați și fericiți, ceea ce atrage proiecte de succes și clienți fericiți.” , declară Radu Ivănuș, Site Manager NXP Sibiu.

De ce te-ai alătura echipei NXP România? La NXP, avem grijă de oamenii noștri!

Membrii echipei noastre sunt cel mai important activ al companiei. Ne pasă de gradul de satisfacție a membrilor echipei noastre și continuăm să implementăm și să dezvoltăm programe de wellbeing și dezvoltare personală. Sprijinirea membrilor echipei este o prioritate pentru noi și încurajăm colaborarea globală și mentoratul, atât pentru dezvoltarea carierei cât și pentru susținerea evoluției personale.

La NXP avem programe atractive de compensare și beneficii:

RSU (Restricted Stock Units) – bonus în acțiuni NXP oferit anual în funcție de performanță

ESPP (Employee Stock Purchase Plan) – angajații au posibilitatea să aloce o parte din salariul brut pentru cumpărare de acțiuni NXP, cu reducere de 15%

Două bonusuri de performanță pe an

Alte bonusuri de exemplu: Bravo, peer-to-peer, prime de proiect etc.

Referral Bonus substanțial, recomandarile colegilor fiind o sursa importanta pentru recrutarea talentelor de top in industrie

Abonamente la servicii medicale in paralel cu asigurare de sanatate, optional asigurare de viață

Decontarea partiala a activităților și a echipamentelor sportive

Opțiunea de lucru de la distanță

Program de Wellbeing și de asistență psiho-emotionala pentru angajati

Workshop-uri pe diverse teme: hobby-uri, mindfulness, povești de succes

Programe complexe de dezvoltare personală – eg inteligenta emotionala, public speaking, lucrul in echipa

Learning Programs – cursuri cu instructori, sau online pe portalul companiei, certificări

Architects School (Școala de Arhitecți Software) – program de formare a liderilor tehnici care vor să se dezvolte pe partea de arhitecturi software

Functional Safety School parte din Business Line-ul Automotive

Cybersecurity School

Programe de dezvoltare profesionala (pe diverse teme, eg management de proiect)

Programe și concursuri de internship

Programul CSR (Responsabilitate Socială Corporativă)

Program de îmbunătățire continuă a centrului din România – membrii echipelor trimit sugestii către management

Abonament la Bookster pentru toti angajatii

Burse pentru studenti la master și doctorat

Din categoria Fun@Work, organizăm evenimente care combină munca și distracția: barbecue, team buildings, diverse târguri cu scop caritabil, ieșiri colective la acțiuni de voluntariat, petreceri after-hours și altele.

Dacă vrei să fii mândru că lucrezi la tehnologiile viitorului, dacă vrei dezvoltare personală și beneficii mai mult decât competitive, te așteptăm la NXP (nxp.com/careers).