O britanică mutată de 23 de ani în România spune de ce țara noastră e mai bine pregătită pentru valurile de căldură decât Marea Britanie

Debbie Stowe, din Kent, Marea Britanie, și cei doi copii ai ei. Sursa Foto: The iPaper

Marea Britanie se confruntă cu valuri de căldură tot mai dese și severe cu care nu este obișnuită. Debbie Stowe, o britanică de 47 de ani care trăiește de peste două decenii la București, spune că România poate oferi câteva lecții britanicilor la acest capitol.

Debbie Stowe, originară din Kent, sud-estul Angliei, este jurnalistă freelancer. Femeia s-a mutat la București în 2002, pentru locul de muncă și nu știa atunci nimic despre țara noastră. Spune însă că s-a îndrăgostit repede de clima țării, de costul redus al vieții, de oportunitățile profesionale, de oamenii prietenoși și de spațiile verzi din capitală.

„Calitatea vieții este pur și simplu excelentă”, a declarat Stowe pentru ziarul britanic The iPaper.

A cunoscut un român, iar împreună au doi copii în vârstă de opt și nouă ani. După mai bine de două decenii, Stowe spune că s-a integrat complet în cultura românească, învățând inclusiv să facă față verilor toride.

„În fiecare vară este extrem de cald. În fiecare an, temperatura ajunge la peste 30 de grade Celsius sau chiar peste 40 de grade. Anul trecut, în unele zile a fost de 42 de grade. Poate începe în iunie și poate fi cald până în septembrie”, a descris Stowe jurnalisților britanici de la The iPaper.

În ultimii ani, ea spune că a observat că temperaturile extreme au devenit mai frecvente de când s-a mutat.

„Acum sunt mai dese (temperaturile de 40 de grade) în fiecare an, spre deosebire de acum 20 de ani, când era tot cald, dar nu atât de cald în fiecare an”, a spus britanica.

Sunt perioade când vremea e oscilantă și aduce și „furtuni puternice” care trec repede. „Apoi, a doua zi, e nou foarte cald”, a spus Stowe.

„Prima dată când am văzut așa ceva”

Amintindu-și de perioada în care locuia în Marea Britanie, Stowe a spus că aparatele de aer condiționat erau rare.

„Când locuiam în Marea Britanie, nu aveai nevoie de aer condiționat decât poate în 10 zile pe tot parcursul verii”, a spue femeia.

„Dar poate că, odată cu schimbările climatice, acest lucru se schimbă. Când m-am întors recent la casa prietenilor mei, aveau aer condiționat în sufragerie. A fost prima dată când vedeam așa ceva într-o casă britanică. În schimb, fiecare apartament din București are cel puțin un aparat de aer condiționat”, a continuat Stowe.

În România, Stowe spune că oamenii se bazează mai degrabă pe aparate de aer condiționat decât pe ventilatoare sau ferestre deschise, deoarece consideră că acestea „te îmbolnăvesc”.

Britanica face referire la expresia „m-a tras curentul”, des folosită de români pentru a defini cauza apariției unor dureri la dinți sau urechi.

În apartamentul în care locuiește Stowe, podelele sunt din lemn, spre deosebire de covoare, și ajută la menținerea casei mai răcoroase.

„Casele nu au fost construite ca în Marea Britanie pentru a reține căldura”, a spus ea.

În continuare, britanica descrie că există aer condiționat și în autobuzele din București, iar metroul este și el răcoros, ceea ce îl face mai confortabil pentru navetiștii care se duc la serviciu pe căldură.

Când știi la ce să te aștepți

Acum, când vizitează Marea Britanie, își amintește cât de imprevizilă este vremea din această țară.

„Recent am fost într-un parc safari în Marea Britanie. Când am plecat, era cald și mă gândeam că ar fi trebuit să port pantaloni scurți. Apoi am coborât din mașină și a început să plouă și să bată vântul, așa că mi-am pus toate puloverele”, a spus Stowe.

„Apoi s-a făcut din nou cald, iar apoi s-a înnorat. Schimbările meteorologice sunt puțin enervante. Dar aici știi când va fi cald”, a continuat aceasta.

La fel ca multe famili, Stowe stă în casă la orele prânzului și iese cu copiii în parc când se răcorește, spre seară.

„Familiile pleacă de acasă pe la ora 19:00 și stau afară cu copiii până la ora 22:00 sau mai târziu, chiar și cu copiii mici”, a spus ea.

Deși românii sunt bine pregătiți să facă față verilor toride, spune ea, nu le place să stea afară pe ploaie, spre deosebire de britanici.

„În Marea Britanie, când iese soarele, britanicii se grăbesc să iasă afară, să facă plajă și să pună de un grătar. Chiar și când plouă, insist să ieșim afară, pentru că în Marea Britanie, dacă te lași descurajat de ploaie, nu mai ieși nicăieri. Îmbrac copiii cu pelerine de ploaie și îi duc în parc. Românii nu vor face asta. Cum începe să plouă, ei vor să intre în casă”, a concluzionat britanica.

„Noul normal” din Marea Britanie

România înregistreză în mod constant, mai ales în ultimii ani, temperaturi caniculare în perioada verii, în aceeași situație fiind și Italia, Spania și Grecia. În luna iulie 2007, la Calafat s-a atins un record de temperatură de 44,3 grade.

Și vara lui 2025 a adus temperaturi de foc: numai luni, 11 august, au fost temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius la patru stații meteo din rețeaua ANM.

Marea Britanie se confruntă și ea cu valul de căldură „excepțională” care a lovit o mare parte a Europei. O mare parte a Regatului Unit a intrat săptămâna aceasta în al patrulea val de căldură din această vară, cu temperaturi care vor depăși 30 de grade, potrivit informațiilor furnizate luni de Biroul Meteorologic Britanic (MET).

Modelele meteorologice în schimbare arată că Regatul Unit se confruntă acum cu o climă „notabil diferită” față de cea de acum doar câteva decenii, arată raportul privind starea climei din Regatul Unit, citat în iulie de BBC.

Oamenii de știință subliniază că recordurile meteorologice sunt depășite tot mai frecvent, iar astfel de fenomene au devenit „noul normal”.