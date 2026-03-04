O nouă ședință despre buget la Guvern / Liderii coaliției, așteptați să ajungă la un acord cu privire la împărțirea banilor 

Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, pentru a doua oară săptămâna asta, ca să discute despre împărțirea fondurilor în bugetul de stat pentru 2026. PSD amenință cu ruperea coaliției dacă nu îi sunt respectate condițiile, în timp ce Ministerul Finanțelor caută bani.

Reprezentanții partidelor de la guvernare se întâlnesc miercuri de la ora 09:00 la Palatul Victoria ca să discute aplicat, „pe cifre” despre proiectul de buget, potrivit informațiilor HotNews.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a transmis liderilor o primă formă, care a fost, însă, criticată de social-democrați pe motiv că „nu e nimic detaliat” când vine vorba despre măsurile de solidaritate cerute de PSD.

Concret, PSD a solicitat ca în buget să fie inclus un pachet de măsuri de solidaritate.

E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Doar aceste ajutoare reprezintă aproximativ 1,7 miliarde de lei.

Pe lângă ele, social-democrații cer și ca bugetul să cuprindă banii pentru investițiile naționale și locale, dar și ca nicio primărie să nu primească mai puțini bani decât anul trecut. De asemenea, ei vor ca toate taxele colectate local să rămână primăriilor, eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere al copilului și veteranii de război, dar și ajutoare pentru mamele care se întorc la muncă.

Potrivit informațiilor HotNews, Ministerul Finanțelor nu poate să aloce mai mult de 1,5 miliarde de lei pentru pachetul cerut de PSD, deși Sorin Grindeanu a declarat că întreg pachetul are o valoare de peste 3 miliarde de lei.

PSD condiționează votarea bugetului de acest pachet de solidaritate. Altfel, ei amenință că nu vor vota pachetul și guvernul nu va avea o majoritate ca să-l adopte.

PSD nu renunță la nicio măsură

Potrivit unor surse, PSD nu va accepta mai puțin de 3,4 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Însă, în discuțiile din coaliție de până acum, ministrul Finanțelor le-a cerut social-democraților să găsească și surse de finanțare pentru măsurile propuse.

Dacă astăzi liderii coaliției nu vor ajunge la un consens, Sorin Grindeanu va convoca o ședință în format extins cu membrii partidului pentru a decide dacă votează sau nu proiectul de buget atunci când va ajunge în Parlament, spun sursele HotNews.

„O decizie de a nu vota bugetul e, automat, și o decizie de ieșire de la guvernare”, spun surse din interiorul PSD.

Când ar putea fi gata bugetul

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți că nu există un consens nici pe sumele de bani pe care primăriile le vor primi de la Guvern, după ce rămân fără banii din bugetul propriu și alocările pentru investiții.

Întrebat cât ar mai putea dura până la adoptarea bugetului dacă astăzi va exista un consens în coaliție, Kelemen Hunor a spus că „dacă ne înțelegem, miercurea viitoare ajunge proiectul în Parlament. Probabil că discuțiile le vom începe peste 2-3 zile în comisii. Undeva 15, 16, 17 martie ar putea să intre în dezbatere în plen”.

Bugetul întârziat, criticat chiar și de Nicușor Dan

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a fi finalizat bugetul național, așa cum se întâmplă în mod uzual. Inițial, ar fi trebuit să fie adoptat la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Însă a tot fost amânat.

Bugetul ar trebui să fie adoptat după reforma administrației publice, astfel încât măsurile din pachetul de reforme să poată fi puse în aplicare. Reforma, care a fost negociată luni întregi în coaliție, ar urma să fie adoptată săptămâna asta, dacă va fi avizată de toate ministerele.

La finalul anului trecut, președintele Nicușor Dan a declarat că adoptarea bugetului este o urgență pentru România:

„Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Trebuia la 31 decembrie să avem buget. Urgența pentru coaliție este să dea bugetul pe 2026 și bugetul pe 2026, așa cum știu, așa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit, poate puțin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor – și în special piaței financiare – că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul”, spunea atunci președintele.