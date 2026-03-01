O nouă serie de atacuri ale Israelului asupra Iranului duminică noaptea: „Am împiedicat zeci de lansări”

Într-o postare pe X, Forțele Aeriene Israeliene au anunțat duminică noaptea că au finalizat o nouă serie de atacuri asupra sistemelor de rachete balistice și de apărare aeriană din vestul și centrul Iranului, transmite Al Jazeera.

Una dintre țintele atacului a fost o bază de lansare a rachetelor din regiunea centrală Qom, se arată în postare.

Armata a adăugat că atacurile asupra Iranului central „au împiedicat zeci de lansări” către Israel „și au afectat grav capacitatea ofensivă centrală a regimului”.