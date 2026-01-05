Ordin cu aplicare imediată: Elveția a decis ce se întâmplă, timp de 4 ani, cu fondurile lui Maduro

Nicolas Maduro și soția lui, Cilia Flores, sunt văzuți în cătușe, după aterizarea pe un heliport din Manhattan, escortați de agenți federali americani, pe 5 ianuarie 2026, în New York City. FOTO: XNY / StarMax / Profimedia

Guvernul elvețian a ordonat luni înghețarea imediată a oricăror active aparținând liderului venezuelean Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru „a preveni orice scurgere de capitaluri”, scrie AFP.

„Alte persoane care au legătură cu el” sunt, de asemenea, afectate de această măsură, dar „niciun membru actual al guvernului venezuelean nu este vizat”, a transmis guvernul elvețian, într-un comunicat de presă.

Partenera lui Maduro, Cilia Flores, apropiați și foști miniștri sunt, de asemenea, afectați de măsură.

„Dacă proceduri judiciare ulterioare dezvăluie că aceste fonduri sunt de origine ilegală, Elveția va asigura returnarea lor poporului venezuelean”, a precizat guvernul de la Berna, potrivit Agerpres.

Ordinul de înghețare a acestor active intră în vigoare imediat și este valabil timp de patru ani, până la o nouă notificare.

Prin această decizie, guvernul elvețian își manifestă intenția de a „se asigura că orice active dobândite ilegal nu pot părăsi Elveția în situația actuală”.

Această blocare completează sancțiunile deja în vigoare în Elveția împotriva Venezuelei în temeiul legii embargoului, care este în vigoare din 2018 și include, de asemenea, înghețarea activelor.

„Noile blocări vizează persoane care nu au fost supuse niciunei sancțiuni în Elveția până acum”, a mai transmis guvernul elvețian.

După luni de atacuri asupra navelor acuzate de trafic de droguri, Statele Unite i-au capturat sâmbătă pe Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și pe partenera acestuia, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, care urmează să se confrunte la New York cu acuzații de „narcoterorism”.

Numeroase țări contestă legalitatea intervenției americane, pe care Statele Unite o prezintă drept o „operațiune de poliție”.

În situații specifice, cum ar fi în urma unei tulburări politice, Elveția poate lua măsuri pentru a preveni retragerea activelor obținute ilicit și deținute în națiunea alpină, notează AFP.

Prin înghețarea activelor, Elveția permite autorităților judiciare ale țărilor în cauză să depună o cerere de asistență juridică reciprocă în contextul anchetelor lor penale. Cu toate acestea, rămâne responsabilitatea autorităților judiciare competente ale țării în cauză să inițieze procedurile penale necesare și să dovedească originea ilicită a fondurilor.

În trecut, în urma tulburărilor pe scară largă și violente și a înlăturării mai multor lideri, guvernul elvețian a efectuat în special înghețarea preventivă a activelor aparținând fostului președinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali și fostului președinte egiptean Hosni Mubarak.

În martie anul trecut, Elveția a înăsprit, de asemenea, înghețarea activelor fostului președinte sirian Bashar al-Assad și ale asociaților săi.