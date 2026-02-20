Oțelul și UTA s-au încurcat reciproc. FCSB, ajutată de remiza spectaculoasă de la Galați

Oțelul și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat vineri, la Galați, în etapa a 28-a din SuperLiga.

Oțelul Galați – UTA Arad 2-2, în etapa 28 din SuperLiga

UTA a deschis scorul în minutul 11, când Poulolo a înscris cu capul după o centrare din lovitură liberă a lui Roman. Oaspeții au marcat din nou în minutul 15, când fundașul Iacob l-a învins pe Dur-Bozoancă din 7 metri, cu un șut pe centrul porții.

Oțelul a redus din diferență în minutul 40, când Bană a trimis lângă bară, cu un șut pe jos, din interiorul careului. Scorul final a fost stabilit în minutul 56. Iacob a comis un henț în careu, iar Conrado a înscris din penalty.

În urma acestui rezultat, UTA ocupă locul 8, cu 42 de puncte, în timp ce Oțelul Galați se află pe 9, cu 41 de puncte. Ambele echipe pot fi depășite de FCSB, care va acumula 43 de puncte în cazul unei victorii cu Metaloglobus.

În acest moment, ultimul loc de play-off (6) este ocupat de FC Argeș, cu 43 de puncte, piteștenii urmând să primească vizita celor de la Farul Constanța.

Au evoluat echipele: