[P] Elena Lasconi: Direcția este Vest. Locul României e la masa învingătorilor

România nu a fost niciodată mai liberă, mai prosperă și mai sigură decât acum. Aderarea la NATO și parteneriatul strategic cu SUA asigură țării noastre cele mai puternice garanții de securitate din istorie. În același timp, aderarea la UE a adus în România zeci de miliarde de euro, tehnologie, investiții și implicit o creștere rapidă a prosperității.

Dar libertatea de care ne bucurăm astăzi nu este un dat permanent. Libertatea trebuie apărată în fiecare zi. Din fericire, nu suntem singuri. Avem aliați puternici și de încredere, partenerii noștri din spațiul euro-atlantic.

Unii cred că România face parte din „Europa” din momentul în care am aderat la NATO și la UE. Nu este deloc așa. Facem parte din civilizația europeană din punct de vedere istoric, cultural și religios. România s-a uitat mereu către Occident și românii au considerat mereu că sunt parte a „civilizației libertății”.

Din păcate, vedem că civilizația noastră are numeroși dușmani declarați, mai uniți ca niciodată. State autoritare, precum Rusia și China au anunțat public că vor să înlocuiască sistemul internațional liberal, bazat pe lege și predictibilitate, cu propria lor viziune asupra societății. Acestor state puternice li se adaugă state care sponsorizează terorismul, precum Iran, dar și organizații teroriste precum Hamas și Hezbollah. Rusia a pornit un război aproape total împotriva unui stat independent, Ucraina, China amenință să invadeze Taiwan, iar în timpul ăsta Iranul și organizațiile teroriste pe care le finanțează duc un război împotriva Israelului, singura democrație din Orientul Mijlociu și cel mai important aliat al Occidentului din regiune.

Aceste amenințări ne arată de ce este fundamental ca Lumea Liberă să rămână împreună. Istoria ultimelor secole ne-au demonstrat că Lumea Liberă, atunci când este unită, poate învinge orice dușman, oricât ar fi de puternic. Dovadă stă victoria împotriva nazismului și a comunismului.

Misiunea noastră este să ne asigurăm că libertatea și democrația vor continua să existe mult timp după ce noi nu vom mai fi. Misiunea noastră este să ne asigurăm că lăsăm copiilor și nepoților noștri o lume cel puțin la fel de liberă precum cea pe care ne-au lăsat-o eroii Revoluției din decembrie 1989.

Pentru asta, România va susține întărirea relației trans-atlantice dar și extinderea cooperării dintre țările noastre și democrațiile din afara spațiului nord-atlantic care sunt și ele la rândul lor amenințate de creșterea imperialismului statelor autoritare. Mă gândesc la țări precum Japonia, Coreea de Sud, Australia.

În regiune, voi crește profilul și rolul formatului regional B9 (Bucharest 9) și voi consolida relația cu Polonia. În cadrul B9 trebuie să creștem componenta economică, socială dar și militară. Puțină lume știe, dar acest proiect, numit în trecut Intermarium, sau „Alianța celor 3 mări”, este un proiect comun româno-polonez ce datează de la finalul Primului Război Mondial.

Politicienii au înțeles la mijlocul anilor ’90 că viitorul României, prosperitatea românilor și securitatea noastră, a tuturor, depinde de integrarea euro-atlantică. Din păcate, după ce am aderat la NATO și UE, pare că a dispărut voința de a mai realiza lucruri mărețe. În mandatul președintelui Iohannis, am ratat chiar și obiective de bază: visa waiver și aderarea la spațiul Schengen.

E timpul ca România să își atingă cu adevărat potențialul regional și european. Avem toate datele, ne-au lipsit însă curajul, iar în ce-l privește pe actualul președinte, acțiunea a fost înlocuită de comoditate.

Trebuie să obținem mai mult din apartenența la NATO și UE. Și am fi obținut, dacă cei care ne-au condus ar fi urmărit interesul României. Iată câteva exemple. Din banii europeni am fi putut obține finanțare pentru a investi în portul Constanța și în transportul feroviar și rutier care leagă litoralul de teritoriul ucrainean. Din apartenența la NATO am fi putut obține un număr mai mare de trupe aliate care să apere teritoriul național. Suntem în situația în care flancul sudic al NATO nu este la fel de bine protejat precum flancul nordic. Motivul e simplu: Polonia și țările baltice s-au luptat pentru propriile interese, România nu.

Un alt lucru care ne trage în jos este politica internă proastă. Ce forță de negociere să aibă Marcel Ciolacu la Bruxelles când negociază un post de comisar, când el merge la Ursula pentru a cere noi și noi derogări de la deficitul bugetar uriaș?

Investițiile în apărare trebuie să fie o prioritate în următorii ani. Trebuie să investim real în apărare și nu să ne păcălim singuri, așa cum am făcut până acum. În 2023, PNL-ul lui Ciucă și Iohannis și PSD-ul lui Ciolacu au bugetat 2.5% pentru apărare, însă au fost cheltuiți doar 1.6%, deoarece la rectificare a luat banii de la militarii români și i-a dus în Fondul de Rezervă, special la dispoziția premierului. Trebuie, deci, să cheltuim cel puțin 2.5% pentru apărare.

Am văzut voci care întreabă dacă avem nevoie de mai mult Bruxelles sau de mai mult Washington? Răspunsul e simplu: mai mult Bruxelles și mai mult Washington! În ce privește apărarea, România trebuie să acorde prioritate parteneriatului Strategic cu SUA și apartenenței la NATO. Alianța apără de 75 de ani Europa, timp în care nicio țară nu a încercat măcar să testeze celebrul articol 5. În ceea ce privește dezvoltarea economică ne bazăm în continuare pe apartenența la UE.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, România trebuie să sprijine Ucraina atât cât este nevoie pentru ca poporul ucrainean să-și poată apăra patria. Nimeni nu are dreptul să spună ucrainenilor când și cum, pacea trebuie să vină doar în momentul în care decid ucrainenii. Nu susțin și nu voi susține niciodată o pace care să vină în condițiile dorite de Moscova.

Republica Moldova va fi o prioritate pentru România. Vom continua să sprijinim economic, politic și diplomatic aspirațiile europene ale fraților noștri de peste Prut. Am încredere că vremurile se vor schimba și că mai devreme sau mai târziu vom fi împreună în interiorul acelorași granițe.

În următorii ani, România poate deveni cu adevărat o forță politică, militară și economică regională și chiar europeană. Lucrurile se mișcă mai repede ca niciodată. La nivel global are loc o resetare, se retrasează sfere de influență și chiar granițe. Depinde doar de noi ca la finalul acestui proces să fim printre învingători. Pentru asta însă, avem nevoie de curaj, de viziune și de patriotism. Depinde doar de noi ca la finalul acestei perioade să fim la masa învingătorilor.

Elena Lasconi, candidată la președinția României

Articol susținut de USR